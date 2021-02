Hasil dan Klasemen Liga Inggris Sabtu Dinihari: Wolves vs Leeds United 1-0

TEMPO.CO, Jakarta - Liga Inggris pekan ke-25 pada Sabtu dinihari WIB, 20 Februari 2021, menampilkan pertandingan Wolves vs Leeds United. Laga di Molineux Stadium ini dimenangi Wolves dengan skor 1-0.

Wolves sebenarnya kalah dalam hal penguasaan bola (41 persen) dan tembakan terarah ke gawang lawan (5 banding 8). Namun, mereka beruntung bisa menang berkat gol bunuh diri Illan Meslier (menit 64).

Ini menjadi kemenangan kedua secara beruntun yang diraih Wolves. Kini tim asuhan Nuno Espirito menempati posisi ke-11 klasemen dengan nilai 33.

Leeds United mengalami kekalahan kedua secara beruntun setelah pekan lalu ditekuk Arsenal 2-4. Tim asuhan Marcelo Bielsa itu menempati posisi ke-12, dengan nilai 32.

Liga Inggris Sabtu malam ini akan akan menyajikan sejumlah laga menarik, termasuk Southampton vs Chelsea dan Liverpool vs Everton.

Liga Inggris

(Pekan ke-25)

Sabtu, 20 Februari 2021

Wolves vs Leeds United 1-0

19:30 Southampton vs Chelsea (Mola TV)

22:00 Burnley vs West Brom (Mola TV).

Ahad, 21 Februari 2021

00:30 Liverpool vs Everton (Mola TV)

03:00 Fulham vs Sheffield United (Mola TV)

19:00 West Ham vs Tottenham (Mola TV)

21:00 Aston Villa vs Leicester City (Mola TV)

23:30 Arsenal vs Manchester City (NET TV).

Senin, 22 Februari 2021

02:00 Manchester United vs Newcastle (NET TV).

Selasa, 23 Februari 2021

03:00 Brighton vs Crystal Palace (Mola TV).

Rabu, 24 Februari 2021

01:00 Leeds United vs Southampton (Mola TV).

Klasemen Liga Inggris

No Tim Main Gol Poin 1 Man City 24 34 56 2 Man United 24 19 46 3 Leicester City 24 16 46 4 Chelsea 24 16 42 5 West Ham 24 9 42 6 Liverpool 24 13 40 7 Everton 23 2 37 8 Aston Villa 22 12 36 9 Tottenham 23 11 36 10 Arsenal 24 6 34 11 Wolves 25 -6 33 12 Leeds United 24 -3 32 13 Southampton 23 -9 29 14 C Palace 24 -15 29 15 Burnley 24 -12 27 16 Brighton 24 -5 26 17 Newcastle 24 -15 25 18 Fulham 24 -12 19 19 West Brom 24 -36 13 20 Sheffield 24 -25 11