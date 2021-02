Jadwal Liga Spanyol dan Klasemen, Sabtu 20 Februari: Atletico dan Madrid Berpacu

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Spanyol pada Sabtu malam hingga Ahad dinihari, 21 Februari 2021, akan menampilkan rangkaian pertandingan pekan ke-24. Ada aksi Atletico Madrid dan Real Madrid di laga berbeda.

Atelitco Madrid saat ini masih memuncaki klasemen dengan nilai 55, unggul enam poin dari Real Madrid. Atletico baru mengalami pengenduran performa dan bermain imbang dua kali dalam tiga laga terakhir, sedangkan Real Madrid terus menang dalam periode sama.

Malam ini, Atletico akan menjamu Levante, yang ada di posisi ke-11 klasemen. Sedangkan Real Madrid menyambangi Valladolid yang ada di zona degradasi, urutan ke-18.

Pesaing Atletico dan Real Madrid, Barcelona, baru akan bermain pada Ahad malam. Tim asuhan Ronald Koeman itu akan Cadiz. Barca kini menempati posisi ketiga klasemen dengan nilai 46, masih tertingggal 9 poin dari Atletico.

Liga Spanyol

(pekan ke-24, live Bein Sport 1)

Sabtu, 20 Februari 2021

Real Betis vs Getafe 1-0

20:00 Elche vs Eibar

22:15 Atletico Madrid vs Levante.

Ahad, 21 Februari 2021

00:30 Valencia vs Celta Vigo

03:00 Valladolid vs Real Madrid

20:00 Barcelona vs Cadiz

22:15 Real Sociedad vs Alaves.

Senin, 22 Februari 2021

00:30 Huesca vs Granada

03:00 Bilbao vs Villarreal.

Selasa, 23 Februari 2021

03:00 Osasuna vs Sevilla.

Kamis, 24 Februari 2021

01:00 Barcelona vs Elche.

Klasemen Liga Spanyol

No Tim Main Gol Poin 1 Atletico 22 31 55 2 Real Madrid 23 22 49 3 Barcelona 22 28 46 4 Sevilla 22 16 45 5 Sociedad 23 17 38 6 Real Betis 24 -6 36 7 Villarreal 23 8 36 8 Granada 23 -11 30 9 Celta Vigo 23 -5 29 10 Ath Bilbao 22 6 28 11 Levante 23 -1 28 12 Osasuna 23 -9 25 13 Valencia 23 -4 24 14 Getafe 24 -13 24 15 Cadiz 23 -19 24 16 Alaves 23 -14 22 17 Eibar 23 -7 21 18 Valladolid 23 -12 21 19 Elche 21 -12 18 20 SD Huesca 23 -15 16