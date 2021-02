Klasemen Liga Spanyol: Valladolid vs Real Madrid 0-1, Atletico vs Levante 0-2

TEMPO.CO, Jakarta - Liga Spanyol pekan ke-24 pada Sabtu malam hingga Ahad dinihari WIB, 21 Februari 2021, menampilkan hasil: Valladolid vs Real Madrid 0-1, Atletico Madrid vs Levante 0-2, Valencia vs Celta Vigo 2-0, dan Elche vs Eibar 1-0.

Real Madrid memetik kemenangan tipis 1-0 saat berlaga di kandang Real Valladolid Mereka unggul berkat gol Casemiro (menit 65).

Kemenangan ini membuat Madrid mampu menipiskan jarak dengan rival sekotanya, Atletico Madrid, yang dalam laga lainnya dikalahkan Levante 0-2. Kini Los Blancos mengemas nilai 52, tertinggal tiga poin dari Atletico. Valladolid di posisi ke-19 dengan nilai 21.

Atletico Madrid takluk 0-2 saat menjamu Levante. Mereka kebobolan oleh gol Jose Luis Morales (30) dan Jorge de Frutos (90+5). Hasil ini membuat tim asuhan Diego Simeone ini gagal menang tiga kali dalam empat laga terakhirnya.

Bagi Levante hasil ini menjadi kebangkitan setelah gagal menang dalam tiga laga sebelumnya. Mereka kini menempati posisi kedelapan klasemen dengan nilai 31.

Dalam laga lain, Valencia mengalahkan Celta Vigo 2-0 berkat gol Manuel Vallejo dan Kevin Gameiro di saat injury time. Valencia kini menempati posisi ke-12 klasemen dengan nilai 27, tertinggal 2 poin dari Celta Vigo di posisi ke-10.

Dalam satu laga lain dinihari tadi, Elche mampu mengalahkan Eibar 1-0.

Baca Juga: Hasil dan Klasemen Liga Inggris Terbaru

Liga Spanyol

(pekan ke-24, live Bein Sport 1)

Hasil

Real Betis vs Getafe 1-0

Elche vs Eibar 1-0

Atletico Madrid vs Levante 0-2

Valencia vs Celta Vigo 2-0

Valladolid vs Real Madrid 0-1.

Jadwal berikutnya

Ahad, 21 Februari 2021

20:00 Barcelona vs Cadiz

22:15 Real Sociedad vs Alaves.

Senin, 22 Februari 2021

00:30 Huesca vs Granada

03:00 Bilbao vs Villarreal.

Selasa, 23 Februari 2021

03:00 Osasuna vs Sevilla.

Kamis, 24 Februari 2021

01:00 Barcelona vs Elche.

Klasemen Liga Spanyol

No Tim Main Gol Poin 1 Atletico Madrid 23 29 55 2 Real Madrid 24 23 52 3 Barcelona 22 28 46 4 Sevilla 22 16 45 5 Real Sociedad 23 17 38 6 Real Betis 24 -6 36 7 Villarreal 23 8 36 8 Levante 24 1 31 9 Granada 23 -11 30 10 Celta Vigo 24 -7 29 11 Athletic Bilbao 22 6 28 12 Valencia 24 -2 27 13 Osasuna 23 -9 25 14 Getafe 24 -13 24 15 Cadiz 23 -19 24 16 Alaves 23 -14 22 17 Eibar 24 -8 21 18 Elche 22 -11 21 19 Real Valladolid 24 -13 21 20 SD Huesca 23 -15 16