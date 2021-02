Hasil dan Klasemen Liga Inggris Ahad Malam: West Ham vs Tottenham 2-1

TEMPO.CO, Jakarta - Liga Inggris pekan ke-25 pada Ahad dinihari WIB, 21 Februari 2021, menampilkan pertandingan West Ham United vs Tottenham Hotspur. Laga di London Stadium ini dimenangi West Ham dengan skor 2-1.

West Ham United langsung unggul dua gol lewat gol Michail Antonio (menit 5) dan Jesse Lingard (48). Tottenham hanya bisa mencetak satu gol lewat Lucas Moura (64).

West Ham meraih kemenangan keduanya secera beruntun. Mereka naik ke posisi keempat klasemen, menggeser Cheslea. Tim asuhan David Moyes itu mengemas nilai 45, unggul dua poin dari The Blues.

Tottenham mengalami kekalahan keduanya secara beruntun dan hanya menang sekali dalam enam laga terakhirnya. Kini tim asuhan Jose Mourinho itu menempati posisi kesembilan dengan nilai 36.

Hasil dan jadwal Liga Inggris

(Pekan ke-25)

Hasil

West Ham vs Tottenham 2-1

Wolves vs Leeds United 1-0

Southampton vs Chelsea 1-1

Burnley vs West Brom 0-0

Liverpool vs Everton 0-2

Fulham vs Sheffield United 1-0.

Jadwal berikutnya

Ahad, 21 Februari 2021

21:00 Aston Villa vs Leicester City (Mola TV)

23:30 Arsenal vs Manchester City (NET TV).

Senin, 22 Februari 2021

02:00 Manchester United vs Newcastle (NET TV).

Selasa, 23 Februari 2021

03:00 Brighton vs Crystal Palace (Mola TV).

Rabu, 24 Februari 2021

01:00 Leeds United vs Southampton (Mola TV).

Klasemen Liga Inggris