Klasemen Liga Italia: AC Milan vs Inter Milan 0-3, Napoli Keok, Roma Seri

TEMPO.CO, Jakarta - Liga Italia pekan ke-23 pada Senin dinihari WIB, 22 Februari 2021, menampilkan hasil: AC Milan vs Inter Milan 0-3, Atalanta vs Napoli 4-2, Benevento vs AS Roma 0-0, Parma vs Udinese 2-2.

Penyerang Inter Milan, Romelu Lukaku, tampil luar biasa saat timnya melibas AC Milan 3-0 di San Siro. Pemain Belgia itu mencetak satu gol dan satu assist buat Lautaro Martinez yang malam itu memborong dua gol.

Lukaku kini menjadi pemain pertama dalam 71 tahun yang mencetak gol dalam empat derby Milan berturut-turut. Gol itu juga membuat dia mengungguli Cristiano Ronaldo di daftar pencetak gol terbanyak Serie A Liga Italia dengan 17 gol musim ini.

Inter Milan kini tengah berjuang meraih Scudetto untuk pertama kali sejak 2010. Kini mereka makin kokoh di puncak klasemen dengan 53 poin, unggul empat poin dari AC Milan yang berada di bawahnya.

Dalam laga lain, Atalanta vs Napoli yang berlangsung di di Stadion Gewiss, Bergamo, berakhir dengan skor 4-2. Gol Atalanta dicetak Duvan Zapata, Robin Gosens, Luis Muriel, dan Cristian Romero. Gol Napoli diciptakan Piotr Zielinski dan dari bunuh diri Gosens.

Atalanta kini naik ke posisi keempat klasemen dengan 43 poin. Mereka masih tertinggal 10 angka dari Inter Milan yang berada di puncak klasemen. Sedangkan Napoli turun ke posisi ketujuh dengan 40 poin.

Baca Juga: Hasil dan Klasemen Liga Inggris Terbaru: Man City dan MU Menang

Dalam laga lain, AS Roma hanya mampu bermain imbang 0-0 di kandang Benevento namun mampu tetap menjaga posisnya di tiga besar klasemen. Adapun Parma mengalahkan Udinese 2-2.