Hasil dan Klasemen Liga Italia: Juventus vs Crotone 3-0, Ronaldo Borong 2 Gol

TEMPO.CO, Jakarta - Cristiano Ronaldo mencetak dua gol saat Juventus meraih kemenangan 3-0 saat menjamu tim terbawah Crotone dalam lanjutan Liga Italia, Selasa dinihari, 23 Februari 2021. Hasil itu membawa sang juara naik ke urutan ketiga klasemen.

Juventus mengalami laga dengan lamban. Tetapi Ronaldo kembali jadi pembeda. Ia mencetak gol pertamanya dengan menyambut umpan silang Alex Sandro pada menit ke-38.

Pemain Portugal itu mencetak gol keduanya pada akhir babak pertama. Ia menjebol gawang Crotone dengan sundulannya. Gol tersebut membawanya kembali ke puncak daftar top skor dengan 18 gol, unggul satu gol dari pemain Inter Milan, Romelu Lukaku.

Pemain berusia 36 tahun itu memiliki peluang lain untuk mencetak gol namun gagal melakukannya. Gol ketiga Juventus dicetak Weston McKennie pada menit ke-66.

Kemenangan pertama dalam empat pertandingan di semua kompetisi itu memastikan Juve naik dari urutan keenam ke urutan ketiga klasemen. Dengan memiliki satu pertandingan tersisa, mereka meraih 45 poin, delapan poin di belakang Inter yang memuncaki klasemen.

Crotone tetap terpaku di dasar klasemen dengan 12 poin dari 23 pertandingan, terpaut delapan poin dari zona aman.

Hasil Liga Italia Pekan ke-23:

Juventus vs Crotone 3-0.

Hasil sebelumnya:

Parma vs Udinese 2-2.

AC Milan vs Inter Milan 0-3

Atalanta vs Napoli 4-2

Benevento vs AS Roma 0-0

Fiorentina vs Spezia 3-0

Cagliari vs Torino 0-1

Lazio vs Sampdoria 1-0

Genoa vs Verona 2-2

Sassuolo vs Bologna 1-1.

Klasemen Liga Italia

No Tim Main Gol Poin 1 Inter 23 33 53 2 AC Milan 23 17 49 3 Juventus 22 25 45 4 Roma 23 12 44 5 Atalanta 23 22 43 6 Lazio 23 8 43 7 Napoli 22 22 40 8 Sassuolo 23 3 35 9 Verona 23 4 34 10 Sampdoria 23 -1 30 11 Genoa 23 -7 26 12 Bologna 23 -7 25 13 Udinese 23 -8 25 14 Fiorentina 23 -10 25 15 Benevento 23 -17 25 16 Spezia 23 -11 24 17 Torino 23 -8 20 18 Cagliari 23 -17 15 19 Parma 23 -28 14 20 Crotone 23 -32 12