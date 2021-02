Hadapi Atalanta di Liga Champions, Real Madrid Hanya Punya 11 Pemain senior Fit

TEMPO.CO, Jakarta - Real Madrid telah merilis daftar skuad mereka untuk pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Champions melawan Atalanta, Kamis dinihari, 25 Februari 2021. Dari daftar tersebut, Los Blancos hanya diperkuat 11 pemain senior.

Karim Benzema bergabung dengan Sergio Ramos, Eden Hazard, Marcelo, Dani Carvajal, Federico Valverde, Rodrygo Goes, Alvaro Odriozola, dan Eder Militao, dalam daftar pemain yang absen untuk Los Blancos.

Penyerang Prancis itu tidak berlatih dengan anggota skuad yang lain menjelang pertandingan pada akhir pekan lalu menghadapi Valladolid. Dia akan absen dalam pertandingan Liga Champions di markas Atalanta.

Benzema telah mencetak 17 gol dalam 28 penampilannya di semua kompetisi musim ini.

Berikut 19 pemain yang dirilis Real Madrid untuk menghadapi Atalanta:

Kiper: Courtois, Lunin and Altube.

Bek: R. Varane, Nacho, F. Mendy, Chust and Miguel.

Gelandang: Kroos, Modric, Casemiro, Isco, Arribas and Blanco.

Penyerang: Asensio, Lucas V., Vini Jr., Mariano and Hugo Duro.

Real Madrid akan menjalani laga tandang ke Atalanta lebih dulu di babak 16 besar Liga Champions 2020-2021 pada Kamis dinihari WIB, 25 Februari 2021. Pertandingan kedua pada 17 Maret mendatang WIB, Los Blancos menjadi tuan rumah.

FOOTBALL ITALIA | REAL MADRID.COM