Jadwal Liga Inggris dan Klasemen Selasa 23 Februari: Leeds United vs Southampton

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris pada Selasa malam atau Rabu dinihari WIB, 23 Februari 2021, menampilkan pertandingan Leeds United vs Southampton. Ini adalah laga tunda dari pekan ke-18 yang akan disiarkan Mola TV.

Kedua sama-sama berkutat di papan tengah dan akan berjuang untuk bangkit. Leeds United dua kali kalah beruntun dalam pertandingan terakhirnya. Mereka menempati posisi ke-12 klasemen dengan nilai 32 dari 24 laga.

Southampton gagal menang dalam lima pertandingan terakhir, termasuk empat kali kalah. Pekan lalu mereka menahan Chelsea 1-1. Kini mereka menempati posisi ke-14 dengan nilai 30.

Dalam lima pertemuan terakhir kedua tim, Leeds menang dua kali, sedangkan Southampton menang tiga kali. Pada putaran pertama lalu, 31 Oktober 2020, Leeds mengalahkan Southampton 3-0.

Baca Juga: 5 Berita Terkini Bursa Transfer Pemain

Liga Inggris

(pekan ke-25)

Jadwal Rabu, 24 Februari 2021

01:00 Leeds United vs Southampton (Mola TV).

Hasil:

Brighton vs Crystal Palace 1-2

West Ham vs Tottenham 2-1

Aston Villa vs Leicester City 1-2

Arsenal vs Manchester City 0-1

Manchester United vs Newcastle 3-1

Wolves vs Leeds United 1-0

Southampton vs Chelsea 1-1

Burnley vs West Brom 0-0

Liverpool vs Everton 0-2

Fulham vs Sheffield United 1-0.

Klasemen Liga Inggris