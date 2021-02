Jadwal Liga Europa Leg 2 Pekan Ini: Laga Arsenal dan Man United Live di SCTV

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Europa akan kembali bergulir pekan ini. Rangkaian leg kedua babak 32 besar akan hadir pada Kamis dan Jumat dinihari, 25 dan 26 Februari 2021.

Pekan ini kembali ada dua laga yang live di SCTV, yakni Manchester United vs Real Sociedad dan Arsenal vs Benfica. Sedangkan pertandingan lain bisa disaksikan lewat tangan di kanal dan aplikasi Vidio.

Manchester United dan Arsenal memiliki tantangan berbeda dalam laga kandangnya nanti. MU sudah unggul 4-0 pada pertemuan sebelumnya. Sedangkan Arsenal ditahan Benfica 1-1.

Jadwal Liga Europa lainnya antara lain akan menampilkan Tottenham Hotspur vs Wolfsberger pada Kamis dinihari. Tottenham menang 4-1 pada pertemuan pertama.

Laga lain yang akan tersaji antara lain Leicester vs Slavia Praha (skor 0-0), AC Milan vs Red Star (skor 2-2), AS Roma vs Braga (skor 2-0).

Jadwal Liga Europa

(Babak 32 Besar, Live Vidio)

Leg 2

Kamis, 25 Februari 2021

00:00 Tottenham vs Wolfsberger

Jumat, 26 Februari 2020

00:55 Arsenal vs Benfica (SCTV)

00:55 Ajax vs Lille

00:55 Napoli vs Granada

00:55 Shakhtar vs M Tel Aviv

00:55 Rangers vs Ant Werp

00:55 Hoffenheim vs Molde

00:55 Villarreal vs Salzburg.

03:00 Manchester United vs Real Sociedad (SCTV)

03:00 Leicester vs Slavia Praha

03:00 AC Milan vs Red Star

03:00 Club Brugge vs Dynamo Kiev

03:00 AS Roma vs Braga

03:00 Leverkusen vs Young Boys

03:00 Dinamo Zagreb vs Krasnodar

03:00 PSV Eindhoven vs Olympiakos.

