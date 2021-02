Rekap Hasil Liga Europa: MU, Arsenal, AC Milan, Roma Lolos ke Babak 16 Besar

TEMPO.CO, Jakarta - Mayoritas tim unggulan berhasil melaju ke babak 16 besar Liga Europa, setelah menjalani leg kedua babak 32 besar Jumat dinihari WIB, 26 Februari 2021.

Mereka yang lolos termasuk Manchester United, Tottenham Hotspur, Arsenal, AC Milan, AS Roma, Villarreal, dan Ajax Amsterdam. Namuan, ada dua klub besar yang gagal melaju, yakni Leicester City dan Napoli.

Leicester (Inggris) takluk 0-2 saat menjamu Slavia Praha (Republik Cek), sehingga gagal melaju karena pada laga pertama hanya bermain 0-0.

Napoli (Italia) juga gagal lolos meski menang 2-1 atas Granada (Spanyol). Mereka kandas karena secara agregat kalah 2-3.

Inilah ringkasan hasil Liga Europa Jumat dinihari ini:

Manchester United vs Real Sociedad 0-0 (skor agregat 4-0)

AS Roma vs Braga 3-1 (skor agregat 5-1)

Arsenal vs Benfica 3-1 (skor agregat 4-3)

Leicester vs Slavia Praha 0-2 (skor agregat 0-2)

AC Milan vs Red Star 1-1 (skor agregat 3-3, Milan lolos berkat gol tandang)

Ajax vs Lille 2-1 (skor agregat 4-2)

Napoli vs Granada 2-1 (skor agregat 2-3)

Villarreal vs Salzburg 2-1 (skor agregat 4-1)

Shakhtar vs M Tel Aviv 1-0 (skor agregat 3-0)

Rangers vs Ant Werp 5-2 (skor agregat 9-5)

Hoffenheim vs Molde 0-2 (skor agregat 3-5)

Club Brugge vs Dynamo Kiev 0-1 (skor agregat 1-2)

Leverkusen vs Young Boys 0-2 (skor agregat 3-6)

Dinamo Zagreb vs Krasnodar 1-0 (skor agregat 4-2)

PSV Eindhoven vs Olympiakos 2-1 (skor agregat 4-5).

Hasil hari sebelumnya

Tottenham vs Wolfsberger 4-0 (skor agregat 1-8).

Daftar tim yang lolos ke babak 16 besar:

Manchester United, Tottenham Hotspur, Arsenal, AC Milan, AS Roma, Villarreal, Ajax Amsterdam, Rangers, Dinamo Zagreb, Shakthar Donetsk, Dynamo Kiev, Slavia Praha, Young Boys, Molde, Granada, Olympiacos.

Undian babak 16 besar Liga Europa akan dilakukan Jumat sore ini, 26 Februari 2021, mulai 19.00 WIB.