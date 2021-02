Jadwal Liga Italia Pekan Ke-24: Roma vs AC Milan Live di RCTI, Juga Laga Juve

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Italia akan memasuki pekan ke-24 akhir minggu ini. Ada dua pertandingan yang disiarkan langsung oleh RCTI, yakni Verona vs Juventus dan AS Roma vs AC Milan.

Milan dan Juve saat ini masih berjuang mengejar Inter Milan dalam persaingan menuju gelar juara. Milan menempati posisi kedua klasemen dengan nilai 49, tertinggal empat poin dari Inter. Juve ada di urutan ketiga dengan niai 45.

Laga Verona vs Juventus akan berlangsung Ahad malam. Kive, yang baru bangkit dari kekalahan dengan menekuk Crotone 3-0, dalam posisi diunggulkan saat menghadapi Verotna, tim urutan kesembilan baru ditahan Genoa 2-2.

Pertandingan AS Roma vs AC Milan baru akan berlangsung senin dinihari. Milan akan berusaha bangkit setelah mengalami dua kekalahan beruntun. Mereka akan mendapat ujian berat dari Roma yang ada di posisi keempat klasemen.

Inter Milan pekan ini akan berusaha merebut kemenangan kelima secara beruntun saat menjamu Genoa, yang ada di posisi ke-11 klasemen. Pertandingan kedua tim akan berlangsung Ahad malam.

Baca Juga: Jadwal Bola Live Jumat Malam Ini

Liga Italia

(Pekan ke-24)

Sabtu, 27 Februari 2021

02:45 Torino vs Sassuolo (ditunda)

21:00 Spezia vs Parma (Bein Sport 2).

Ahad, 28 Februari 2021

00:00 Bologna vs Lazio (Bein Sport 2)

02:45 Verona vs Juventus (RCTI)

18:30 Sampdoria vs Atalanta (Bein Sport 2)

21:00 Crotone vs Cagliari (Bein Sport 2)

21:00 Inter Milan vs Genoa (Bein Sport 2)

21:00 Udinese vs Fiorentina (Bein Sport 2).

Senin, 01 Maret 2021

00:30 Napoli vs Benevento (Bein Sport 2)

02:45 AS Roma vs AC Milan (RCTI).

Klasemen Liga Italia