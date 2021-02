Jadwal Liga Italia Akhir Pekan Ini, AS Roma Vs AC Milan Live di RCTI

TEMPO.CO, Jakarta - Laga panas antara AS Roma vs AC Milan akan mengisi jadwal Liga Italia pada akhir pekan ini. AC Milan tengah dalam tren buruk setelah tak pernah meraih kemenangan dalam empat laga terakhir.

Skuad asuhan Stefano Pioli tiba-tiba kehilangan kedigdayaannya pada dua pekan terakhir. Mereka dikalahkan Spezia 0-2 dan Inter Milan 0-3 di Liga Italia serta hanya bermain imbang 2-2 dan 1-1 dengan Red Star Belgrade di ajang Liga Europa.

Dua kekalahan beruntun di ajang Liga Italia itu membuat AC Milan harus merelakan posisi puncak klasemen kepada Inter Milan. Mereka harus segera bangkit karena kini hanya memiliki keunggulan empat angka saja dari Juventus yang berada di posisi ketiga.

Sementara AS Roma juga belum dapat berleha-leha meskipun menduduki posisi keempat klasemen Liga Italia. Anak asuh Paulo Fonseca hanya memiliki keunggulan satu angka saja dari Atalanta dan Lazio yang berada di bawahnya.

Laga menarik lainnya juga akan tersaji antara Hellas Verona vs Juventus dan Inter Milan vs Genoa. Berikut jadwal Liga Italia pekan ke-24 selengkapnya:

Sabtu, 27 Februari 2021

21:00 WIB - Spezia vs Parma - beIN Sports 2

Ahad, 28 Februari 2021

00:00 WIB - Bologna vs Lazio - beIN Sports 2

02:45 WIB - Hellas Verona vs Juventus - RCTI, beIN Sports 2

18:30 WIB - Sampdoria vs Atalanta - beIN Sports 2

21:00 WIB - Inter Milan vs Genoa - beIN Sports 2

Senin, 1 Maret 2021

00:00 WIB - Napoli vs Benevento - beIN Sports 2

02:45 WIB - AS Roma vs AC Milan - RCTI, beIN Sports 2

