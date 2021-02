Hasil Undian Babak 16 Besar Liga Eropa: Manchester United vs AC Milan

TEMPO.CO, Jakarta - Undian babak 16 besar Liga Europa sudah dilakukan di Nyon, Swiss, Jumat, 26 Februari 2021. Hasilnya menghadirkan satu laga besar, yakni Manchester United (Inggris) vs AC Milan (Italia).

Manchester United dan Milan saat ini sama-sama tengah berpacu menjadi juara di kancah domestik. Keduanya menempati posisi kedua klasemen di Liga Inggris dan Liga Italia.

Dalam pertandingan nanti, MU akan bertindak sebagai tuan rumah lebih dahulu. Pertemuan terakhir Man United dan AC Milan terjadi di babak 16 besar Liga Champions UEFA 2009/10. Kala itu, tim Inggris itu menang 3-2 (tandang) dan 4-0 (kandang).

Pertandingan lain juga mempertemukan Arsenal dengan Olympiacos (Yunani). Klub Liga Inggris lainnya, Tottenham Hotspur, akan menghadapi Dinamo Zagreb (Kroasia).

Klub Liga Italia, AS Roma, akan menghadapi wakil Ukraina, Shakhtar Donetsk. Sedangkan Ajax (Belanda) akan melawan Young Boys (Swiss).

Simak hasil undian selengkapnya:

Ajax (Belanda) vs Young Boys (Swiss)

Dynamo Kiev (Ukraina) vs Villarreal (Spanyol)

AS Roma (Italia) vs Shakhtar Donetsk (Ukraina)

Olympiacos (Yunani) vs Arsenal (Inggris)

Dinamo Zagreb (Kroasia) vs Tottenham Hotspur (Inggris)

Manchester United (Inggris) vs AC Milan (Italia)

Slavia Praha (Republik Cek) vs Rangers (Skotlandia)

Granada (Spanyol) vs Molde (Norwegia).

Pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Europa dijadwalkan dilakukan pada Kamis 11 Maret 2021. Sedangkan leg kedua akan digelar pada 18 Maret. Sementara itu, undian perempat final dan semifinal akan dilangsungkan pada 19 Maret.

UEFA