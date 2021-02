Jadwal Liga Inggris Sabtu 27 Februari dan Klasemen: Ada Man City vs West Ham

TEMPO.CO, Jakarta - Duel seri Manchester City vs West Ham United akan menjadi sajian pembuka rangkaian jadwal Liga Inggris pekan ke-26 yang akan mulai bergulir Sabtu malam ini.

Manchester City memasuki pertandingan dengan catatan kemenangan 13 laga Liga Inggris beruntun, yang membuat mereka mantap memimpin perburuan gelar juara musim ini.

Sedangkan West Ham memasuki pertandingan berbekal raihan dua kemenangan beruntun serta lima laga tandang nirkalah yang membuat mereka berada dalam posisi bagus untuk mewujudkan ambisi tampil di Eropa musim depan.

Lantas West Bromwich Albion akan memburu kemenangan kandang perdana mereka setelah gagal di tujuh penampilan sebelumnya saat menjamu Brighton & Hove Albion di The Hawthorns.

Brighton sendiri akan berusaha kembali ke jalur kemenangan hanya sepekan setelah dominasi mereka kontra Crystal Palace berakhir dengan kekalahan tragis.

Leeds United kemudian akan menjamu Aston Villa di Elland Road, masih tanpa Kalvin Phillips dan Rodrigo Moreno, tetapi Marcelo Bielsa tentu bisa mencontek strategi yang sukses mempersembahkan kemenangan 3-0 pada pertemuan pertama kedua tim Oktober lalu.

Sebaliknya, Emiliano Martinez tentu berharap kepiawainnya membukukan 12 catatan nirbobol musim ini bisa dibayar lunas oleh rekan-rekannya demi raihan tiga poin penuh dari markas Leeds.

Sedangkan di St. James' Park, Newcastle United dibayangi rekor buruk tak pernah menang saat menjamu Wolverhampton sejak 2011, sesuatu yang tentu ingin diubah oleh tim besutan Steve Bruce itu.

Wolves sendiri tentu ingin memperpanjang tren positif mereka yang meraih tiga kemenangan dalam empat penampilan terakhirnya, bahkan jika itu membuat Newcastle menelan tiga kekalahan beruntun. Laga Newcastle vs Wolves akan live di Net TV. Sedangkan pertandingan lainnya disiarkan Mola TV.



Jadwal Liga Inggris

(Pekan ke-26)

Sabtu 27 Februari 2021

19:30 Manchester City vs West Ham (Mola TV)

22:00 West Brom vs Brighton (Mola TV).

Ahad, 28 Februari 2021

00:30 Leeds United vs Aston Villa (Mola TV)

03:00 Newcastle vs Wolves (Net TV)

19:00 Crystal Palace vs Fulham (Mola TV)

19:00 Leicester vs Arsenal (Mola TV)

21:00 Tottenham vs Burnley (Mola TV)

23:30 Chelsea vs Manchester United (Mola TV).

Senin, 01 Maret 2021

02:15 Sheffield vs Liverpool (Net TV).

Selasa, 02 Maret 2021

03:00 Everton vs Southamtpon (Mola TV).

Rabu, 03 Maret 2021

03:00 Manchester City vs Wolves (Mola TV).

Klasemen Liga Inggris