Hasil dan Klasemen Liga Inggris Pekan Ke-26: Manchester City vs West Ham 2-1

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Manchester City vs West Ham United tersaji pada pekan ke-26 Liga Inggris, Sabtu malam, 27 Februari 2021. Laga ini dimenangi Man City dengan skor 2-1.

The Citizens tampil dominan dalam laga kandangnya di Etihad Stadium itu. Mereka menguasai bola hingga 66 persen.

Tim asuhan Pep Guardiola itu membuka keunggulan lewat gol Ruben Dias pada menit ke-30. Dias menjebol gawang Darren Randolph memanfaatkan umpan Kevin de Bruyne.

West Ham sempat menyamakan kedudukan lewat gol Michail Antonio pada menit ke-43, memanfaatkan assist Jesse Lingard. Namun, Man City kembali unggul berkat gol John Stones, yang meneruskan umpan Riyad Mahrez pada menit ke-68.

Manchester City menjaga catatan tak terkalahkan dalam 27 laga. Mereka kian mapan di puncak klasemen Liga Inggris dengan torehan 62 poin, unggul 13 poin dari Manchester United yang baru akan melawan Chelsea, Ahad malam.

West Ham gagal menjaga tren positifnya setelah terus menang dalam dua laga sebelumnya. Kini mereka menempati posisi keempat klasemen dengan nilai 45.

Liga Inggris

(Pekan ke-26)

Sabtu 27 Februari 2021

Manchester City vs West Ham 2-1

22:00 West Brom vs Brighton (Mola TV).

Ahad, 28 Februari 2021

00:30 Leeds United vs Aston Villa (Mola TV)

03:00 Newcastle vs Wolves (Net TV)

19:00 Crystal Palace vs Fulham (Mola TV)

19:00 Leicester vs Arsenal (Mola TV)

21:00 Tottenham vs Burnley (Mola TV)

23:30 Chelsea vs Manchester United (Mola TV).

Senin, 01 Maret 2021

02:15 Sheffield vs Liverpool (Net TV).

Selasa, 02 Maret 2021

03:00 Everton vs Southamtpon (Mola TV).

Rabu, 03 Maret 2021

03:00 Man City vs Wolves (Mola TV).

Klasemen Liga Inggris