Klasemen Liga Italia Pekan Ke-24: Verona vs Juventus 1-1, Bologna vs Lazio 2-0

TEMPO.CO, Jakarta - Liga Italia pekan ke-24 pada Ahad dinihari WIB, 28 Februari 2021, menampilkan hasil: Verona vs Juventus 1-1, Bologna vs Lazio 2-0, dan Spezia vs Parma 2-2.

Juventus hanya mampu bermain imbang 1-1 saat berlaga di kandang Hellas Verona. Cristiano Ronaldo membawa Juve unggul pada menit ke-49, namun Verona membalas lewat gol Antonin Barak pada menit ke-77.

Juve gagal menjaga tren positifnya setelah sempat menang 3-0 atas Crotone pada pekan sebelumnya. Tim asuhan Andrea Pirlo ini tetap di posisi ketiga klasemen dengan 46 poin, tertinggal tiga poin di belakang AC Milan dan terpaut tujuh dari pemimpin klasemen Inter Milan.

Verona meraih hasil seri kedua secara beruntun. Mereka menempati posisi kesembilan dengan nilai 35.

Dalam pertandingan lain, Lazio tersungkur dan kalah 0-2 di markas Bologna. Gol Ciro Immobile gagal mengeksekusi penalti, lalu setelahnya Lazio kebobolan oleh gol Ibrahima Mbaye dan Nicola Sansone.

Hasil itu membawa Bologna naik ke posisi ke-11 dengan 28 poin. Sedangkan Lazio tertahan di posisi keenam dengan 43 poin.

Pada pertandingan lain, Parma tertahan 2-2 di kandang Spezia. Parma kini menempati posisi ke-19 klasemen, sedangkan Spezia ada di urutan ke-16.

Hasil Liga Italia

(Pekan ke-24)

Sabtu, 27 Februari 2021

Torino vs Sassuolo (ditunda)

Spezia vs Parma 2-2.

Ahad, 28 Februari 2021

Bologna vs Lazio 2-0

Verona vs Juventus 1-1.

Jadwal berikutnya:

Ahad, 28 Februari 2021

18:30 Sampdoria vs Atalanta (Bein Sport 2)

21:00 Crotone vs Cagliari (Bein Sport 2)

21:00 Inter Milan vs Genoa (Bein Sport 2)

21:00 Udinese vs Fiorentina (Bein Sport 2).

Senin, 01 Maret 2021

00:30 Napoli vs Benevento (Bein Sport 2)

02:45 AS Roma vs AC Milan (RCTI).

Klasemen Liga Italia

No Tim Main Gol Poin 1 Inter 23 33 53 2 AC Milan 23 17 49 3 Juventus 23 25 46 4 Roma 23 12 44 5 Atalanta 23 22 43 6 Lazio 24 6 43 7 SSC Napoli 22 22 40 8 Sassuolo 23 3 35 9 Verona 24 4 35 10 Sampdoria 23 -1 30 11 Bologna 24 -5 28 12 Genoa 23 -7 26 13 Udinese 23 -8 25 14 Fiorentina 23 -10 25 15 Benevento 23 -17 25 16 Spezia 24 -11 25 17 Torino 23 -8 20 18 Cagliari 23 -17 15 19 Parma 24 -28 15 20 Crotone 23 -32 12