Klasemen Liga Italia Pekan Ke-24: Roma vs Milan 1-2, Inter dan Napoli Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Liga Italia pekan ke-24 pada Senin dinihari, 1 Maret 2021, menampilkan: Inter Milan vs Genoa 3-0, AS Roma vs AC Milan 1-2, Napoli vs Benevento 2-0.

Inilah ringkasannya:

Inter Milan vs Genoa 3-0

Inter Milan menang 3-0 saat menjamu Genoa. Nerazzurri unggul berkat gol Romelu Lukaku (menit pertama), Matteo Darmian (69), dan Alexis Sanchez (79).

Inter meraih kemenangan kelimanya secara beruntun. Mereka tetap kokoh di puncak klasemen denga nilai 56, unggul 4 poin dari AC Milan.

Genoa mengalami kekalahan pertamanya dalam 9 laga. Mereka kini menghuni posisi ke-13 dengan nilai 26.

AS Roma vs AC Milan 1-2

AC Milan akhirnya bangkit setelah sempat gagal menang dalam empat laga terakhirnya di semua kompetisi. Mereka menang 2-1 saat bermain di markas AS Roma.

Gol Milan dicetak Franck Kessie dari titik penalti (43) dan Ante Rebic (56). Di antara kedua gol itu, Roma sekali menjebol gawang Milan lewat aksi Jordan Veretout (50).

Milan tetap di urutan kedua dengan 52 poin, empat di belakang Inter. Roma, yang gagal menang untuk kedua kalinya secara beruntun, tetap menempati posisi kelima dengan 44 poin.

Napoli vs Benevento 2-0

Napoli kembali ke jalur kemenangan dengan keberhasilan mengalahkan tamunya, Benevento, dengan skor 2-0.

Gol dalam laga itu dicetak Dries Mertens (34) dan Matteo Politano(66). Keunggulan itu berhasil dipertahankan meski Napoli harus bermain dengan 10 orang sejak menit 81 karena Kalidou Koulibaly mendapat kartu merah.

Kemenangan ketiga dalam enam laga terakhir ini membawa Napoli menduduki posisi keenam dengan 43 poin. Sedangkan Benevento tetap menghuni posisi ke-16 dengan 25 poin.