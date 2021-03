Jadwal Liga Italia Pekan 25 Tengah Minggu Ini: Simak Siaran Live dan Klasemennya

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Italia akan memasuki pekan ke-25 yang rangkaian pertandingannya akan berlangsung pada tengah minggu ini. Persaingan Inter Milan dan AC Milan, yang dibayangi Juventus, akan kembali jadi pusat perhatian.

Juventus akan berlaga lebih dahulu, Rabu dinihari nanti. Tim juara bertahan itu akan menjamu Spezia.

Juventus kini hanya menempati posisi ketiga klasemen dengan nilai 46, di bawah Inter Milan (56) dan AC Milan (52). Mereka baru saja ditahan Verona 1-1.

Lawannya, Spezia, ada di posisi ke-14 klasemen. Mereka gagal menang dalam dua pertandingan terakhirnya.

Inter Milan baru akan berlaga pada Jumat dinihari, melawan Parma. Sedangkan AC Milan berlaga pada Kamis dinihari, dengan menjamu Udinese. Parma saat ini menghuni posisi ke-19 klasemen, sedangkan Udinese ada di posisi ke-13.

Pekan ini juga akan diwarnai laga Sassuolo vs Napoli, Atalanta vs Crotone, danFiorentina vs AS Roma yang seluruhnya berlangsung pada Kamis dinihari.

Jadwal Liga Italia

(Pekan ke-25)

Rabu, 03 Maret 2021

00:30 Lazio vs Torino (Bein Sport 2)

02:45 Juventus vs Spezia (Bein Sport 2).

Kamis, 04 Maret 2021

00:30 Sassuolo vs Napoli (Bein Sport 2)

02:45 Cagliari vs Bologna (Bein Sport 2)

02:45 AC Milan vs Udinese (Bein Sport 2)

02:45 Genoa vs Sampdoria (Bein Sport 2)

02:45 Benevento vs Verona (Bein Sport 2)

02:45 Atalanta vs Crotone (Bein Sport 2)

02:45 Fiorentina vs AS Roma (Bein Sport 2)

Jumat, 05 Maret 2021

02:45 Parma vs Inter Milan (Bein Sport 2).

Klasemen Liga Italia