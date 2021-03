Jadwal Liga Inggris Pekan Ke-26 Tengah Minggu Ini: Ada Liverpool vs Chelsea

Bek Manchester City Ruben Dias melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang West Ham United dalam pertandingan Liga Inggris di Stadion Etihad, Manchester, 27 Februari 2021. Pool via REUTERS/Martin Rickett

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris pekan ke-26 akan bergulir sepanjang tengah minggu ini. Pertandingan besar Liverpool vs Chelsea akan menjadi menu utama. Laga tersebut akan berlangsung pada Jumat dinihari, dengan disiarkan Mola TV.

Liverpool, yang merupakan juara bertahan, baru bangkit dari rentetan hasil buruk dengan mengalahkan Sheffield United 2-0. Mereka masih terpuruk di posisi keenam klasemen dengan nilai 43.

Chelsea berada setingkat di atas Liverpool, dengan mengemas nilai 44. The Blues belum terkalahkan setelah ditangani Thomas Tuchel.

Pekan ini, Manchester City akan tampil melawan Wolves. Pertandingan akan berlangsung pada Rabu dinihari nanti.

Man City saat ini masih perkasa di puncak klasemen dengan nilai 62, unggul 12 poin dari Manchester United. Wolves ada di posisi ke-12 denga nilai 34.

Manchester United baru akan menghadapi Crystal Palace pada Kamis dinihari. MU akan berusaha bangkit setelah ditahan Chelsea di laga sebelumnya dan hanya menang sekali dalam empat laga terakhirnya. Palace saat ini berada di posisi ke-13 klasemen dengan nilai 33.

Baca Juga: Jadwal Liga Italia Bergulir Tengah Pekan Ini

Pekan ini juga ada laga Fulham vs Tottenham, Sheffield United vs Aston Villa, dan West Brom vs Everton.

Selanjutnya: Jadwal Lengkap Liga Inggris dan Klasemen