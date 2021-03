Jadwal Bola Live Kamis 4 Maret: Ada Liverpool vs Cheslea, Parma vs Inter Milan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Kamis malam hingga Jumat dinihari, 5 Maret 2021, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Liga Italia, Copa del Rey.

Dari Liga Inggris akan hadir laga besar Liverpool vs Chelsea, yang disiarkan Mola TV. Liverpool adalah juara bertahan yang masih terpuruk di posisi keenam klasemen dengan nilai 43.

Chelsea terus mampu meraih poin di bawah arahan Thomas Tuchel. Kini The Blues menempati posisi kelima klasemen dengan nilai 44.

Pada laga Liga Inggris lainnya malam ini akan hadir laga Fulham vs Tottenham dan West Brom vs Everton.

Dari Liga Italia, akan hadir satu pertandingan pekan ke-25. Inter Milan akan berlaga di kandang Parma. Inter saat ini menempati posisi puncak klasemen dengan nilai 56, unggul tiga poin dari AC Milan. Parma masih terpuruk di zona degradasi dengan nilai 15.

Dari Copa del Rey akan hadir leg kedua semifinal antara Levante dan Athletic Bilbao. Kedua tim bermain 1-1 pada pertemuan pertama lalu. Pemenang di laga ini sudah ditunggu Barcelona yang lolos dengan menyingkirkan Sevilla.

Jadwal bola Jumat dinihari, 5 Maret 2021:

Liga Inggris

(Pekan ke-27)

01:00 Fulham vs Tottenham (Mola TV)

01:00 West Brom vs Everton (Mola TV)

03:15 Liverpool vs Chelsea (Mola TV)

Liga Italia

(Pekan ke-25)

02:45 Parma vs Inter Milan (Bein Sport 2).

Copa Del Rey

(leg 2 semifinal)

03:00 Levante vs Athletic Bilbao (DAZN)

