Jadwal Liga Inggris Akhir Pekan Ini, Ada Man City Vs Man United

Bek Manchester City John Stones, mencetak gol ke gawang Manchester United dalam pertandingan semifinal Carabao Cup di Old Trafford, Manchester, 7 Januari 2021. Manchester City akan melawan Tottenham Hotspur pada final Carabao Cup. Pool via REUTERS/Shaun Botterill

TEMPO.CO, Jakarta - Duel panas tim sekota Man City vs MU akan menjadi laga utama pada jadwal Liga Inggris akhir pekan ini. Hasil laga ini bisa membuat persaingan memperebutkan gelar juara ditentukan lebih cepat.

Manchester City memuncaki klasemen Liga Inggris dengan keunggulan 14 angka dari Manchester United. Skuad asuhan Pep Guardiola sangat difavoritkan meraih tiga angka karena memiliki rekor 14 kemenangan secara beruntun di Liga Inggris.

Jika kembali menang, maka Manchester City akan memiliki keunggulan 15 angka dari pesaing terdekatnya, dengan asumsi Leicester City yang berada di posisi ketiga menang atas Brighton. Artinya mereka hanya hanya butuh tujuh kemenangan lagi dari 12 laga tersisa untuk mengunci posisi puncak klasemen.

Jika Leicester City kalah dari Brighton, maka peluang Manchester City untuk meraih gelar juara semakin besar.

Laga lainnya yang tak kalah seru akan tersaji antara Chelsea vs Everton. Chelsea baru saja naik ke posisi keempat klasemen setelah membungkam Liverpool sementara Everton menyodok ke posisi kelima dengan kemenangan atas West Brom.

Berikut jadwal Liga Inggris pekan ke-27 yang akan berlangsung mulai akhir pekan ini:

Sabtu, 6 Maret 2021

19.30 WIB - Burnley vs Arsenal - MolaTV

22.00 WIB - Sheffield United vs Southampton - Mola TV

Ahad, 7 Maret 2021

00.30 WIB - Aston Villa vs Wolves - MolaTV

03.00 WIB - Brighton vs Leicester City - MolaTV

19.00 WIB - West Brom vs Newcastle - MolaTV

21.00 WIB - Liverpool vs Fulham - MolaTV

23.30 WIB - Man City vs Man United - MolaTV

Senin, 8 Maret 2021

02.15 WIB - Tottenham vs Crystal Palace - MolaTV

Selasa 9 Maret 2021

01.00 WIB - Chelsea vs Everton - MolaTV

03.00 WIB - West Ham vs Leeds United - MolaTV

Selain jadwal Liga Inggris, ikuti juga kabar terbaru terkait laga Man City vs Man United dan laga lainnya hanya di Tempo.co