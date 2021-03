Juventus Tersingkir, Capello Sebut Ronaldo Lakukan Kesalahan Tak Termaafkan

TEMPO.CO, Jakarta - Juventus kandas di babak 16 besar Liga Champions. Mantan pelatih klub itu yang kini menjadi komentator, Fabio Capello, menyebut para pemain Juve melakukan 'kesalahan yang tak termaafkan'.

Juventus menang 3-2 atas FC Porto dalam laga yang berlangsung hingga babak perpanjangan waktu, di Juventus Arena, Rabu dinihari, 10 Maret 2021. Mereka tersingkir karena skor agregat menjadi 4-4 dan Porto lolos berkat keunggulan gol tandang.

Salah satu momen yang disoroti Fabio Capello adalah gol kedua Porto yang terjadi pada babak perpanjangan waktu. Kala itu Sergio Oliveira mencetak gol keduanya dari tendangan bebas.

Baca Juga: Jadwal Liga Champions Rabu Malam: PSG vs Barcelona live di SCTV

Fabio Capello. REUTERS/Maxim Shemetov

Capello menyebut Cristiano Ronaldo dan Adrien Rabiot melakukan kesalahan mendasar saat gol itu terjadi. Mereka berperan sebagai tembok manusia tapi dengan membelakangi bola, keduanya melompat saat bola tendangan bebas justru mendatar menyusur dasar lapangan.

“Itu adalah kesalahan yang tidak bisa dimaafkan,” kata Capello dalam perannya sebagai komentator Sky Sport Italia.

Porto's winning goal went right through Ronaldo's legs

(via @UCLonCBSSports) pic.twitter.com/TyHNQCvWVa