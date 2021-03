Jadwal Liga Europa, Manchester United Vs AC Milan Live di SCTV

TEMPO.CO, Jakarta - Laga Manchester United vs AC Milana akan menjadi sajian utama jadwal Liga Europa pada Jumat dinihari 12 Maret 2021. Kedua tim merupakan calon kuat juara musim ini.

Manchester United terdampar di Liga Europa setelah gagal lolos dari babak penyisihan grup Liga Champions musim ini. Skuad asuhan Ole Gunnar Solskjaer hanya menempati posisi ketiga klasemen Grup H, kalah bersaing dengan PSG dan RB Leipzig.

Sementara AC Milan sejak awal memang hanya mendapatkan jatah bermain di kasta kedua kompetisi Eropa tersebut. Skuad asuhan Stefano Pioli menjadi juara Grup H pada babak penyisihan dan kemudian menyingkirkan Red Star Belgrade pada babak 32 besar.

Selain pertemuan kedua Setan Merah, Liga Eropa juga akan diwarnai oleh sejumlah laga menarik lainnya. Berikut jadwal babak 16 besar Liga Eropa Jumat besok:

00:55 WIB - Manchester United vs AC Milan - SCTV

00:55 WIB - Ajax vs Young Boys - Vidio

00:55 WIB - Dynamo Kyiv vs Villarreal - Vidio

00:55 WIB - Slavia Praha vs Rangers - Vidio

03:00 WIB - Olympiakos vs Arsenal - SCTV

03:00 WIB - Granada vs Molde - Vidio

03:00 WIB - AS Roma vs Shakhtar Donetsk - Vidio

03:00 WIB - Tottenham Hotspur vs Dinamo Zagreb - Vidio

