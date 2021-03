Jadwal Liga Europa Kamis Malam Ini 11 Maret: Aksi Arsenal dan MU Live di SCTV

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Europa babak 16 besar akan bergulir Jumat dinihari nanti, 12 Maret 2021. Rangkaian pertandingan leg pertama akan tersaji, dua di antaranya disiarkan SCTV.

Babak 16 besar ini akan menghadirkan tiga tim dari Liga Inggris. Aksi dua dari tiga tim itu, Manchester United dan Arsenal, akan disiarkan langsung oleh televisi nasional SCTV.

Manchester United akan menghadapi tantangan besar di babak ini. Mereka akan menjamu AC Milan pada leg pertama lalu berlaga di kandang klub Italia itu pada leg berikutnya.

Penyerang AC Milan Franck Kessie melakukan selebrasi bersama rekan setimnya. REUTERS/Alberto Lingria

Kedua tim sama-sama berada di posisi kedua klasemen domestik. Namun, Milan masih berpeluang juara di Liga Italia, karena hanya tertinggal 6 poin dari Inter. MU sudah terpaut 11 poin dari Manchester City di Liga Inggris.

Dilihat dari tren terkini, keduanya sama-sama tidak dalam momen terbaiknya. Manchester United hanya menang dua kali dalam lima pertandingan terakhir meski juga tak pernah kalah. Milan kalah dua kali dan seri sekali dalam lima partai terakhir di Serie A.

Sementara itu, Arsenal akan menghadapi lawan yang relatif lebih ringan. The Gunners akan melawan klub Yunani, Olympiacos. Klub Liga Inggris lain, Tottenham Hotspur, akan menghadapi Dinamo Zagreb (Kroasia).

Jadwal babak 16 besar lainnya antara lain menghadirkan AS Roma (Italia) vs Shakhtar Donetsk (Ukraina), Ajax (Belanda) vs Young Boys (Swiss), Dynamo Kiev (Ukriana) vs Villarreal (Spanyol).

Selanjutnya: Jadwal lengkap babak 16 besar Liga Europa dan siaran langsungnya