Rekap Hasil Liga Europa: MU vs Milan Seri; Arsenal, Spurs, Roma Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Europa berlangsung serentak pada Jumat dinihari, 12 Maret 2021. Arsenal, Tottenham Hotspur, AS Roma sama-sama berhasil meraih kemenangan. Sedangkan Manchester United ditahan AC Milan.

Laga Man United vs AC Milan menjadi sorotan utama pada fase ini, karena dianggap sebagai final kepagian. Pertandingan leg pertama yang berlangsung di Old Trafford hanya berlangsung 1-1.

Gol Manchester United lewat Amad Diallo pada menit ke-50 dibalas Milan lewat gol Simon Kjaer saat injury time. Franck Kessie sempat mencetak gol buat Milan pada menit ke-12, tapi dianulir dengan bantuan VAR karena sebelumnya ada pelanggaran.

Dalam laga lain, Arsenal meraih kemenangan 3-1 di kandang Olympiacos. Klub Liga Inggris itu mendapat gol dari Martin Oedegaard (menit ke-34), Gabriel (79), dan Mohamed Elneny (85). Tim tuan rumah, yang berasal dari Yunani, meraih gol lewat Youssef El Arabi (58).

Sementara itu, Tottenham Hotspur menang 2-0 saat menjamu Dinamo Zagreb. Kemenangan klub Liga Inggris itu dipastikan oleh gol yang diborong Harry Kane (25 dan 70).

Pada pertandingan lain, AS Roma menang 3-0 saat menjamu Shakthar Donetsk. Gol klub Liga Italia itu dicetak oleh Lorenzo Pellegrini (23), Stephan El Shaarawy (73), dan Gianluca Mancini (77).

Leg kedua babak 16 besar Liga Europa akan bergulir pada Jumat dinihari pekan depan, 19 Maret 2021.

Baca Juga: Mantan Presiden Juventus Sebut Ronaldo Sebagai Rekrutan yang Salah

Hasil leg pertama Babak 16 Besar Liga Europa, Jumat, 12 Maret 2021:

Manchester United vs AC Milan 1-1

Slavia Praha vs Rangers 1-1

Dynamo Kiev vs Villarreal 0-2

Ajax vs Young Boys 3-0

Granada vs Molde 2-0

Olympiakos vs Arsenal 1-3

AS Roma vs Shakhtar Donetsk 3-0

Tottenham vs Dinamo Zagreb 2-0.

Selanjutnya: Jadwal Leg 2 Babak 16 Besar Liga Europa