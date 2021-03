Jadwal Liga Italia Pekan Ini: Milan vs Napoli Live di RCTI, Juga Inter dan Juve

TEMPO.CO, Jakarta - Inter Milan selaku pemuncak klasemen sementara tidak akan didampingi sang allenatore Antonio Conte ketika melakoni jadwal Liga Italia pekan ke-27 yang mulai bergulir Jumat malam ini.

Conte dijatuhi sanksi satu pertandingan oleh komisi disiplin Liga Italia menyusul kartu kuning dari wasit Maurizio Mariani karena terlalu banyak protes saat mengalahkan Atalanta, Senin (8 Maret) lalu.

Kendati demikian, bukan berarti Inter tidak akan mengusung misi penting untuk menjaga konsistensi demi terus mengamankan posisi puncak.

Inter Milan akan bertandang ke Olimpico Grande menghadapi Torino pada Minggu (14 Maret) membawa bekal catatan 10 laga tanpa kalah dan tujuh kemenangan beruntun, yang tentunya ingin dilanjutkan oleh Romelu Lukaku dkk.

Sebaliknya, bagi Torino laga itu penting dalam upaya mereka mengentaskan diri dari zona degradasi, meskipun Il Toro punya keuntungan dua laga tunda yang belum dijalani.

Rangkaian pekan ke-27 akan dimulai pada Jumat malam ini saat Lazio berusaha menyudahi dua kekalahan beruntun mereka ketika menjamu tim juru kunci Crotone di Olimpico.

Pada hari yang sama, Atalanta bakal menjamu Spezia dalam upaya kembali ke jalur kemenangan menyusul kekalahan dari Inter di pertandingan sebelumnya.

Jadwal hari Sabtu (13 Maret) diisi tim-tim medioker yang sepekan lalu gagal meraih kemenangan di laga masing-masing, kecuali Udinese.

Sassuolo sudah tiga pertandingan terakhir nirmenang dan akan menjamu Verona di MAPEI Stadium, diikuti perjuangan Benevento menyudahi paceklik kemenangan 10 laga saat kandangnya kedatangan Fiorentina.

Udinese yang empat laga terakhir tak terkalahkan, dua di antaranya mereka menangi, bakal berusaha melanjutkan tren positif itu saat bertandang ke Luigi Ferraris menghadapi Genoa.

Selain Torino vs Inter, empat pertandingan lain akan mewarnai rangkaian jadwal pekan ke-27 hari Minggu (14 Maret), termasuk Juventus yang berusaha mengobati kekecewaan setelah ditendang Porto dari 16 besar Liga Champions ketika bertandang ke markas Cagliari.

Sedangkan AC Milan yang mulai memudar beberapa pekan terakhir akan menjamu Napoli di San Siro dalam upaya terus menjaga asa mengejar jarak dari Inter.

Ketika Juve dan Milan main, mungkin Inter sudah mengantungi 65 poin, tetapi bukan berarti dua pesaing itu akan membiarkan Nerazurri berlari sendirian dalam perburuan gelar juara.

Pekan ini ada tiga laga yang akan disiarkan langsung RCTI, yakni Torino vs Inter Milan, Cagliari vs Juventus, dan AC Milan vs Napoli. Pertandingan lain akan live di Bein Sport 2.