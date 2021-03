Hasil dan Klasemen Liga Inggris Sabtu Dinihari: Newcastle vs Aston Villa 1-1

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Newcastle United vs Aston Villa dalam lanjutan Liga Inggris, Sabtu dinihari, 13 Maret 2021, berakhir dengan skor 1-1. Kedua tim pun gagal memperbaiki posisinya dalam klasemen.

Dalam pertandingan di St James' Park itu, Newcastle United kebobolan oleh gol bunuh diri Ciaran Clark pada menit ke-86. Kala itu Villa menyerang. Umpan silang Matt Targett disundul Ollie Watkins ke arah gawang dan dibelokkan Clarke menjadi gol.

Kapten tim Jamaal Lascelles kemudian menjadi penyelamat berkat golnya pada saat injury time. Ia menjebol gawang Villa setelah meneruskan umpan apik Jacob Murphy.

Hasil ini membuat Newcastle gagal menang dalam laga kelimanya secara beruntun. Mereka berada di posisi ke-16 klasemen Liga Inggris dengan 28 poin dari 28 pertandingan, hanya dua poin di atas zona degradasi.

Aston Villa juga gagal menang untuk ketiga kalinya secara beruntun. Mereka berada di urutan kesembilan dengan 41 poin dari 27 pertandingan.

Lanjutan jadwal Liga Inggris malam ini antara lain antara lain akan menyajikan laga Leeds United vs Chelsea, Crystal Palace vs West Brom, Everton vs Burnley, serta Fulham vs Manchester City.

