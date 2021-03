Jadwal Bola Live Sabtu 13 Maret: Man City, Chelsea, Real Madrid, Bayern

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu malam hingga Ahad dinihari, 13 Maret 2021, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, dan Liga Jerman.

Dari Liga Inggris ada pertandingan menarik melibatkan tim penguasa puncak klasemen. Manchester City akan berlaga di kandang Fulham dalam pertandingan ditayangkan langsung Net TV pada Ahad dinihari.

Man City masih memuncaki klasemen dengan nilai 68, unggul 14 poin dari Manchester United. Fulham menempati posisi ke-18 klasemen dengan nilai 26.

Jadwal Liga Inggris juga menampilkan Leeds United vs Chelsea yang akan ditayangkan live di Mola TV. Ini akan menjadi ujian berikutnya bagi Thomas Tuchel, yang belum terkalahkan sejak menangani Chelsea.

Tuchel membawa klub itu menempati posisi keempat klasemen dengan nilai 50. Leeds hanya ada di urutan ke-11 klasemen.

Dua pertandingan Liga Inggris lain yang akan berlangsung malam ini adalah Everton vs Burnley dan Crystal Palace vs West Brom. Laga Everton live di Mola TV, sedangkan aksi Palace disiarkan Net TV.

Dari Liga Spanyol, akan tersaji aksi Atletico Madrid dan Real Madrid di laga berbeda. Atletico akan berlaga di kandang Getafe, sedangkan Real Madrid menjamu Elche.

Atletico Madrid masih memuncaki klasemen dengan nilai 62, unggul 6 poin dari Barcelona. Real Madrid di posisi ketiga dengan nilai 54. Adapun Getafe menempati posisi ke-15 klasemen dan Elche di urutan ke-17.

Dari Liga Italia, ada tiga laga yang akan tersaji, yakni Sassuolo vs Verona, Benevento vs Fiorentina, dan Genoa vs Udinese.

Dari keenam tim ini, Verona menempati urutan teratas dalam klasemen yakni posisi 8 dengan 28 poin, disusul Sassuolo (posisi 9, 38 poin), lalu Udinese (posisi 11, 32 poin), Genoa (13, 27), Fiorentina (14, 26), dan Benevento (15, 27).

Jadwal Liga Jerman malam ini antara lain akan menampilkan Bremen vs Bayern Munchen dan Dortmund vs Hertha Berlin.

