Jadwal Liga Inggris Sabtu 13 Maret: Man City Live di Net TV, Chelsea di Mola TV

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris pada Sabtu malam hingga Ahad dinihari, 13 Maret 2021, akan menampilkan rangkaian pertandingan pekan ke-28. Salah satu yang layak dinantikan adalah laga Fulham vs Manchester City, yang ditayangkan langsung Net TV pada Ahad dinihari.

Manchester City saat ini masih perkasa memuncaki klasemen dengan nilai 68, unggul 14 poin dari Manchester United. Mereka sempat kalah sekali dalam dua laga terakhirnya, tapi masih sangat diunggulkan untuk mengalahkan Fulham yang menempati posisi ke-18 klasemen dengan nilai 26.

Jadwal Liga Inggris lainnya juga menampilkan Leeds United vs Chelsea yang akan ditayangkan live di Mola TV. Ini akan menjadi ujian berikutnya bagi Thomas Tuchel, yang belum terkalahkan sejak menangani Chelsea.

Tuchel membawa klub itu menempati posisi keempat klasemen dengan nilai 50. Leeds hanya ada di urutan ke-11 klasemen.

Dua pertandingan Liga Inggris lain yang akan berlangsung malam ini adalah Everton vs Burnley dan Crystal Palace vs West Brom. Laga Everton live di Mola TV, sedangkan aksi Palace disiarkan Net TV.

Liga Inggris

(Pekan ke-28)

Hasil

Newcastle vs Aston Villa 1-1

Jadwal berikutnya

Sabtu, 13 Maret 2021

19:30 Leeds United vs Chelsea (Mola TV)

22:00 Crystal Palace vs West Brom (Net TV).

Ahad, 14 Maret 2021

00:30 Everton vs Burnley (Mola TV)

03:00 Fulham vs Manchester City (Net TV)

19:00 Southampton vs Brighton (Mola TV)

21:00 Leicester vs Sheffield United (Mola TV)

23:30 Arsenal vs Tottenham (Mola TV).

Senin, 15 Maret 2021

02:15 Manchester United vs West Ham (Mola TV).

Selasa, 16 Maret 2021

03:00 Wolves vs Liverpool (Mola TV).

Klasemen Liga inggris