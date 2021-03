Rekap Hasil Liga Inggris dan Klasemen: Fulham vs Man City 0-3, Chelsea Seri

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian pertandingan Liga Inggris pada Sabtu malam hingga Ahad dinihari WIB, 14 Maret, menyajikan hasil: Fulham vs Manchester City 0-3, Leeds United vs Chelsea 0-0, Everton vs Burnley 1-2, dan Crystal Palace vs West Brom 1-0.

Inilah hasil selengkapnya:

Manchester City Perkasa di Kandang Fulham

Sergio Aguero mencetak gol Premier League pertamanya selama 14 bulan saat Manchester City meraih kemenangan 3-0 di kandang Fulham, Ahad dinihari. Ia membantu timnya melanjutkan hitungan mundur mereka menuju gelar juara.

Pemain Argentina itu, yang hanya membuat 14 penampilan dalam 12 bulan terakhir, mencetak gol dari titik penalti pada menit ke-60. Ia membuat skor menjadi 3-0, karena Man City sebelumnya sudah mendapat gol dari John Stones pada menit ke-47 dan Gabriel Jesus pada menit ke-56.

Man City melakukan rotasi dengan membuat tujuh perubahan pada timnya karena mengantisipasi pertandingan leg kedua babak 16 besar Liga Champions pekan depan melawan Borussia Moenchengladbach. Namun, mereka masih mampu menjaga ritmenya.

Fulham, yang membidik nilai agar bisa meninggalkan zona degradasi, mampu menjaga agresivitas Man City sepanjang babak pertama. Tetapi pertahanan mereka hancur di babak kedua dan kebobolan tiga kali dalam waktu 14 menit.

Man City makin mapan di puncak klasemen. Mereka memiliki ke 71 poin dari 30 pertandingan, unggul 17 poin dari Manchester United yang memiliki dua pertandingan tersisa.

Fulham tetap di posisi ke-18 klasemen dengan 26 poin dari 29 pertandingan. Mereka memiliki nilai sama dengan Brighton & Hove Albion yang ada di atasnya, tapi kalah dalam selisih gol.

