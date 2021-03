Jadwal Bola Live Ahad 14 Maret: Arsenal vs Spurs, Juga MU, Inter, Juve, Milan

Pemain Manchester United, Harry Maguire dan kedua rekannya tampak kecewa di akhir laga leg pertama babak 16 besar Liga Europa di Stadion Old Trafford, Inggris, 11 Maret 2021. Laga Man United vs AC Milan menjadi sorotan utama pada fase ini, karena dianggap sebagai final kepagian. REUTERS/Phil Noble

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Ahad malam hingga Senin dinihari WIB, 15 Maret 2021, menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Jerman, dan Liga Prancis. Banyak laga yang ditayangkan live di televisi nasional.

Dari Liga Inggris akan hadir laga besar Arsenal dan Tottenham Hotspur, yang live di Mola TV. Arsenal kini menempati posisi ke-10 klasemen dengan nilai 28, sedangkan Tottenham di urutan ketujuh dengan nilai 45.

Liga Inggris malam ini juga akan menampilkan partai Manchester United vs West Ham United. MU ada di posisi kedua klasemen dengan nilai 54, tertinggal 17 poin dari Manchester City. West Ham menghuni posisi kelima dengan nilai 48.

Jadwal Liga Inggris lainnya malam ini adalah Southampton vs Brighton dan Leicester City vs Sheffield United.

Dari Liga Italia akan hadir tiga laga yang disiarkan RCTI, yakni Torino vs Inter Milan, Cagliari vs Juventus, dan AC Milan vs Napoli. Rangkaian laga ini sekaligus akan mempengaruhi persaingan di posisi tiga besar klasemen. Inter saat ini ada di puncak dengan nilai 62, diikuti AC Milan (56) dan Juventus (52).

Dari Liga Spanyol, malam ini akan hadir laga Eibar vs Villarreal dan Sevilla vs Real Betis. Liga Jerman menampilkan Stuttgart vs Hoffenheim yang disiarkan live di Net TV. Sedangkan dari Liga Spanyol ada aksi PSG melawan Nantes.

Jadwal bola selengkapnya

Ahad, 14 Maret 2021

Liga Inggris

(Pekan ke-28)

19:00 Southampton vs Brighton (Mola TV)

21:00 Leicester vs Sheffield United (Mola TV)

23:30 Arsenal vs Tottenham (Mola TV).

Liga Italia

(Pekan ke-27)

18:30 Bologna vs Sampdoria (Bein Sport 2)

21:00 Torino vs Inter Milan (RCTI)

21:00 Parma vs AS Roma (Bein Sport 2).

Liga Jerman

(Pekan ke-25)

19:30 Leverkusen vs Bielefeld (Mola TV)

21:30 RB Leipzig vs Frankfurt (Mola TV).

Liga Spanyol

(Pekan ke-27)

20:00 Celta Vigo vs Ath Bilbao (Bein Sport 1)

22:15 Granada vs Real Sociedad (Bein Sport 1).

Senin, 15 Maret 2021

Liga Inggris

(Pekan ke-28)

02:15 Manchester United vs West Ham (Mola TV).

Liga Italia

(Pekan ke-27)

00:00 Cagliari vs Juventus (RCTI)

02:45 AC Milan vs Napoli (RCTI)

LigaPrancis

(Pekan ke-29)

03:00 PSG vs Nantes (RCTI+)

Liga Jerman

(Pekan ke-25)

00:00 Stuttgart vs Hoffenheim (Net TV).

Liga Spanyol

(Pekan ke-27)

00:30 Eibar vs Villarreal (Bein Sport 1)

03:00 Sevilla vs Real Betis (Bein Sport 1)

Selasa, 16 Maret 2021

Liga Inggris

(Pekan ke-28)

03:00 Wolves vs Liverpool (Mola TV).

Liga Spanyol

(Pekan ke-27)

03:00 Barcelona vs Huesca (Bein Sport 1).

