Jadwal Liga Italia Ahad 14 Maret: Aksi AC Milan, Inter, Juventus Live di RCTI

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Italia pada Ahad malam hingga Senin dinihari, 15 Maret 2021, akan menyajikan rangkaian laga pekan ke-27.

Ada tiga laga yang disiarkan RCTI, yakni Torino vs Inter Milan, Cagliari vs Juventus, dan AC Milan vs Napoli. Ketiga laga ini akan mempengaruhi persaingan di posisi tiga besar klasemen.

Inter Milan saat ini masih mapan di puncak puncak klasemen, dengan nilai 62. AC Milan ada di posisi kedua dengan nilai 56 dan Juventus di urutan ketiga dengan nilai 52.

Inter terus menang dalam tujuh laga terakhirnya di Serie A. Mereka sangat diunggulkan untuk menang saat menyambangi markas Torino, tim posisi ke-18 klasemen yang baru menang tiga kali sepanjang musim ini.

AC Milan sempat mengalami penurunan, tapi tak terkalahkan dalam tiga laga terakhirnya, termasuk dua kali menang. Tim asuhan Stefano Pioli akan menghadapi tantangan terberat pekan ini, menghadapi Napoli yang ada di posisi keenam klasemen.

Baca Juga: Jadwal Liga Inggris Ahad Malam Ini: Ada MU, Juga Arsenal vs Spurs

Juara bertahan Juventus masih tertinggal dalam persaingan perebutan gelar. Mereka juga baru saja tersingkir dari babak 16 besar Liga Champions. Kini, tim asuhan Andrea Pirlo itu diuji Cagliari yang menempati posisi ke-17 klasemen.

Selanjutnya: Jadwal Lengkap, Rekap Hasil, dan Klasemen Liga Italia