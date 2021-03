Hasil dan Klasemen Liga Inggris Ahad Malam 14 Maret: Southampton vs Brighton 1-2

TEMPO.CO, Jakarta - Laga Southampton vs Brighton tersaji pada pekan ke-28 Liga Inggris di St. Mary's Stadium, Sabtu malam, 14 Maret 2021. Pertandingan ini dimenangi Brighton dengan skor 2-1.

Brighton langsung menggebrak dan unggul pada menit ke-16 lewat gol Lewis Dunk, yang memanfaatkan umpan Pascal Gross.

Southampton membalas pada menit ke-27 lewat gol Che Adams. Namun, Brighton bisa memastikan kemenangan lewat gol Leandro Trossard pada menit ke-56, memanfaatkan umpan Danny Welbeck.

Hasil ini menjadi kebangkitan bagi Brighton yang gagal menang dalam lima laga sebelumnya, termasuk tiga kali kalah beruntun. Mereka menempati posisi ke-16 klasemen dengan nilai 29.

Southampton gagal menang dalam delapan laga terakhirnya, termasuk empat kali kalah beruntun. Mereka berada di posisi ke-14 dengan nilai 33.

Jadwal Liga Inggris malam ini antara lain akan menyajikan laga Leicester vs Sheffield United, Arsenal vs Tottenham, dan Manchester United vs West Ham.

Selanjutnya: rekap hasil, jadwal, dan klasemen Liga Inggris