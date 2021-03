Rekap Hasil Liga Inggris dan Klasemen 15 Maret: MU, Arsenal, Leicester Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Liga Inggris pekan ke-28 pada Ahad malam hingga Senin dinihari, 15 Maret 2021, menampilkan hasil: Manchester United vs West Ham 1-0, Arsenal vs Tottenham 2-1, Leicester City vs Sheffield United 5-0, dan Southampton vs Brighton 1-2.

Inilah hasil selengkapnya:

Manchester United vs West Ham 1-0

Manchester United membutuhkan gol bunuh diri Craig Dawson untuk mengalahkan West Ham United di Old Trafford dalam lanjutan Liga Inggris, Senin dinihari, 15 Maret 2021. Kemenangan itu memperkuat posisi Setan Merah di zona Liga Champions dan menjaga asa perburuan gelar juara.

Dengan status pinjaman dari Watford, Dawson tampil luar biasa saat bertanding melawan Manchester United. Laga berlangsung sengit karena The Hammers juga punya misi berada di empat besar klasemen Liga Inggris. Berkali-kali barisan pertahanan West Ham mampu mementahkan peluang MU.

Namun, kesalahan Dawson pada awal babak kedua mengubah jalannya pertandingan. Pada menit ke-53, ia gagal mengantisipasi tendangan sudut dari Bruno Fernandes. Alih-alih mendapatkan tekanan dari Scott McTominay, antisipasi bolanya malah mengarah ke gawang.

West Ham bukan tanpa peluang. Tim asuhan David Moyes itu sempat mendapatkan peluang dari Tomas Soucek tak lama setelah gol itu datang. Namun, Luke Shaw masih mampu mengantisipasi peluang tersebut. Peluang lainnya juga masih mampu diblok bek Harry Maguire.

Mason Greenwood juga hampir mencetak gol kedua untuk Manchester United melalui skema serangan balik pada menit ke-79. Namun, Greenwood, yang menusuk dari ke kotak penalti lawan, gagal mengonversi jadi gol karena bola sepakannya hanya membentur tiang gawang.

Dengan hasil ini, Manchester United mempertahankan rekor clean sheet keempat berturut-turut untuk pertama kalinya di bawah pelatih Ole Gunnar Solskjaer. Hasil tersebut membuat United berada di urutan kedua klasemen Liga Inggris dengan 57 poin. Mereka memiliki keunggulan sembilan poin atas West Ham, yang tetap berada di posisi kelima dengan 48 poin.

Susunan Pemain:

Manchester United: Deam Henderson, Wan-Bissaka, Lindelof, Harry Maguire, Luke Shaw, Fred, Scott McTominay, Mason Greenwood, Bruno Fernandes, Daniel James, Marcus Rashford.

West Ham United: Lukas Fabianksi, Coufal, Dawson, Diop, Cresswell, Rice, Soucek, Johnson (Ben Rahma 62'), Noble (Lanzini 62') , Bowen, Antonio.

Selanjutnya: Arsenal Kalahkan Tottenham