Rekap Hasil Liga Italia dan Klasemen 15 Maret: Inter dan Juve Menang, Milan Keok

TEMPO.CO, Jakarta - Liga Italia pekan ke-27 pada Ahad malam hingga Senin dinihari, 15 Maret 2021, menampilkan hasil: AC Milan vs Napoli 0-1, Torino vs Inter Milan 1-2, Cagliari vs Juventus 1-3, dan Parma vs AS Roma 2-0.

Inilah hasil selengkapnya:

AC Milan vs Napoli 0-1

AC Milan terkapar dan takluk 0-1 saat menghadapi Napoli di San Siro pada laga pekan ke-27 Liga Italia di San Siro. Kemenangan Il Partenopei dipastikan oleh gol Matteo Politano.

Gol yang jadi pembeda itu tercipta pada menir ke-49. Umpan terobosan Piotr Zielinski berhasil mendarat di kaki Matteo Politano yang kemudian melepas sepakan terukur ke ke pojok kanan gawang Gianluigi Donnarumma.

Pertandingan berlangsung seru diwarnai silih berganti serangan. Milan unggul tipis dalam penguasaan bola, mencapai 55 persen. Mereka melepas 13 tembakan dengan 5 di antaranya tepat sasaran. Napoli juga membuat 15 percobaan yang empat di antaranya terarah ke gawang lawan.

Kekalahan ini membuat Milan hanya menang dua kali dalam lima laga terakhirnya. Mereka gagal menjaga jaraknya dengan Inter Milan di puncak klasemen. Il Diavolo berada di peringkat kedua dengan 56 angka tertinggal sembilan poin dari Nerazzurri.

Susunan Pemain

Milan: Gianluigi Donnarumma; Diogo Dalot, Matteo Gabbia, Fikayo Tomori, Theo Hernandez; Sandro Tonali, Franck Kessie (Soualiho Meite 67'); Samu Castillejo (Alexis Saelemaekers 60'), Hakan Calhanoglu (Brahim Diaz 60'), Rade Krunic (Ante Rebic 60'); Rafael Leao (Jens Petter Hauge 79').

Napoli: David Ospina; Giovanni Di Lorenzo, Nikola Maksimovic, Kalidou Koulibaly, Elseid Hysaj; Fabiam Ruiz, Diego Demme (Tiemoue Bakayoko 80'); Matteo Politano (Mario Rui 80'), Piotr Zielinski (Eljif Elmas 75'), Dries Mertens (Victor Osimhen 59'); Lorenzo Insigne.

Selanjutnya: Inter Milan Kalahkan Torino