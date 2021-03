Hasil Drawing Liga Champions: Bayern vs PSG, Real Madrid vs Liverpool

TEMPO.CO, Jakarta - Undian atau drawing Liga Champions untuk babak perempat final dan semifinal telah berlangsung di Nyon, Swiss, Jumat, 19 Maret 2021. Hasil menghadirkan partai menarik: Bayern Munchen vs PSG. Selain itu ada laga besar lain Real Madrid vs Liverpool.

Bayern Munchen dan PSG bertemu di partai final musim lalu, yang dimenangi Bayern dengan skor 1-0. Kedua tim secara total sudah bertemu 9 kali, Bayern menang 4 kali dan PSG menang 5 kali.

Laga lain, Real Madrid vs Liverpool, akan menyajikan duel menarik lain. Keduanya pernah bertemu enam kali. Real Madrid menang tiga kali dan Liverpool menang tiga kali.

Liverpool berpeluang melakukan pembalasan. Mereka harus patah hati menelan kekalahan melawan Los Blancos di partai final musim 2018/19, ketika Mohamed Salah bermain tak sampai satu babak dan menyaksikan rekan-rekannya dipecundangi Real Madrid 1-3.

Sementara itu kandidat utama juara Liga Premier Inggris musim ini, Manchester City, akan bertemu Borussia Dortmund di babak perempat final.

Pep Guardiola tentunya masih dihinggapi rasa penasaran untuk membawa The Citizens berjaya di tanah Eropa dengan syarat mereka bisa melewati hadangan Dortmund yang kini punya talenta paling panas di Benua Biru, Erling Haaland.

Satu pertandingan perempat final lainnya mempertemukan Porto kontra Chelsea. Porto tiba di perempat final dengan bekal perjuangan gigih Pepe dkk menyingkirkan Juventus di Allianz Arena, sedangkan Chelsea saat ini masih berada dalam fase bulan madu bersama pelatih anyarnya Thomas Tuchel yang membukukan rekor nirkalah dalam 13 pertandingan pertama di semua kompetisi.

Undian tersebut juga memastikan jalur babak semifinal, di mana pemenang City vs Dortmund akan menghadapi pemenang Bayern vs PSG.

Sementara semifinal lainnya berpeluang mempertemukan Real Madrid, Liverpool, Porto dan Chelsea.

Leg pertama babak perempat final dijadwalkan berlangsung pada 6 dan 7 April sebelum leg kedua dimainkan sepekan berselang.

Berikut hasil undian untuk babak perempat final:

Manchester City (Inggris) vs Borussia Dortmund (Jerman)

FC Porto (Portugal) vs Chelsea (Inggris)

Bayern Munchen (Jerman) vs PSG (Prancis)

Real Madrid (Spanyol) vs Liverpool (Inggris).

Hasil undian untuk babak semifinal:

Bayern Munchen/PSG vs Manchester City/Borussia Dortmund.

Real Madrid/Liverpool vs FC Porto/Chelsea.

Babak perempat final akan dilakukan secara kandang dan tandang, seperti juga babak semifinal. Adapun partai final akan dilakukan sekali.

Simak jadwal Liga Champions selengkapnya:

Perempat final:

Leg pertama: 6/7 April

Leg kedua: 13/14 April.

Semifinal:

Leg pertama: 27/28 April

Pertandingan kedua: 4/5 Mei.

final:

Sabtu, 29 Mei 2021 di Stadion Olimpiade Atatürk, Istanbul, Turki.

UEFA | ANTARA

