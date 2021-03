Hasil Drawing Liga Europa: Man United dan Arsenal Bisa Bertemu di Final

TEMPO.CO, Jakarta - Undian atau drawing babak perempat final dan semifinal Liga Europa sudah digelar di Swiss, Jumat, 19 Maret 2021.

Dua klub Liga Inggris, Manchester United dan Arsenal, berada di jalur terpisah sehingga masih mungkin bertemu di partai final. Kasus serupa terjadi dengan dua klub asal Spanyol, Granada dan Villarreal.

Di perempat final, MU akan melawan tim asal Spanyol, Granada. Sedangkan Arsenal melawan Slavia Praha, dari Republik Cek. Adapun Villarreal akan menghadapi wakil Kroasia, Dinamo Zagreb.

Simak hasil undian perempat final Liga Europa selengkapnya:

Granada (Spanyol) vs Manchester United (Inggris)

Arsenal (Inggris) vs Slavia Praha (Cek)

Ajax (Belanda) vs AS Roma (Italia)

Dinamo Zagreb (Kroasia) vs Villarreal (Spanyol).

Hasil undian semifinal:

Granada/Manchester United vs Ajax/Roma

Dinamo Zagreb/Villarreal vs Arsenal/Slavia Praha.

Jadwal Pertandingan:

Perempat final

Leg pertama: 8 April

Leg kedua: 15 April

Semifinal

Leg pertama: 29 April

Leg kedua: 6 Mei

Jadwal final Liga Europa: Rabu, 26 Mei 2021 di Gdask Arena, Polandia.