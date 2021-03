Liga Champions: Manchester City vs Dortmund, Pep Guardiola Bakal Analisis Lawan

TEMPO.CO, Jakarta - Bos Manchester City, Pep Guardiola mengatakan akan memanfaatkan jeda internasional mulai pekan depan untuk menganalisis penampilan Borussia Dortmund yang akan menjadi lawan timnya di perempat final Liga Champions.

"Sungguh sebuah kehormatan bisa berada di delapan besar. Saya tak sempat menonton banyak pertandingan Dortmund musim ini, tetapi jeda internasional besok akan memberi kesempatan untuk melakukannya," kata Guardiola dikutip dari lama resmi klub, Sabtu, 20 Maret 2021.

"Mereka tim yang sangat bagus. Mampu melewati Sevilla, salah satu tim dengan rekam jejak bagus di kompetisi babak gugur. Dortmund tim kuat, tapi rasanya itu berlaku untuk semua tim yang ada di perempat final," ujar pelatih Spanyol ini menambahkan.

Pemain Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland melakukan selebrasi usai menjebol gawang Sevilla dalam Babak 16 Besar Liga Champions di Signal Iduna Park, Dortmund, Jerman, 9 Maret 2021. REUTERS/Ina Fassbender

Borussia Dortmund melaju ke perempat final setelah menyingkirkan juara Liga Europa musim lalu itu dengan skor agregat 5-4. Erling Haaland dan rekan-rekannya berhasil menahan imbang tim La Liga itu dengan skor 2-2 di leg kedua 16 besar di kandang, setelah sebelumnya menang 3-2 di markas Sevilla.

Pada babak perempat final Liga Champions, City akan lebih dulu bertindak sebagai tuan rumah di Etihad Stadium pada 6 April nanti. Namun, dengan protokol Covid-19 yang berlaku di Jerman, ada kemungkinan pertandingan itu dipindahkan ke negara lain. Hal serupa juga mungkin terjadi untuk leg kedua yang sedianya dimainkan di Signal Iduna Park pada 14 April.

Guardiola menegaskan tugas City cukup sederhana yakni bermain bagus di leg pertama dan kedua jika ingin lolos ke semifinal Liga Champions.

"Kami akan berusaha memiliki leg pertama yang bagus dan juga leg kedua yang bagus. Jika kami tampil bagus kami akan lolos, jika mereka yang main bagus, mereka yang lolos. Tak ada rumus rumit untuk itu," katanya.

Pemain Manchester City, Kevin De Bruyne melakukan tendangan bebas ke arah gawang Borussia Moenchengladbach saat bertanding dalam babak 16 besar Liga Champions di Puskas Arena, Budapest, Hungaria, 16 Maret 2021. REUTERS/Bernadett Szabo celebrates scoring their second goal with teammates REUTERS/Bernadett Szabo

Namun, untuk persiapan menjelang laga, mantan pelatih Barcelona itu akan mengantisipasi perubahan gaya permainan yang mungkin terjadi di Dortmund selepas pemecatan Lucien Favre pada 13 Desember 2020. Saat ini, tim Bundesliga itu ditangani Edin Terzic sebagai pelatih interim hingga akhir musim.

"Sekarang saya punya dua pekan untuk menganalisis dan menyimak beberapa pertandingan mereka untuk melihat apa yang dilakukan pelatih baru mereka," kata Guardiola.

Manchester City melaju ke perempat final Liga Champions dengan rekam jejak menjuarai Grup C dan melenggang mulus melewati tim Jerman lainnya Borussia Moenchengladbach di babak 16 besar.

Sejak ditangani Pep Guardiola, sampai di babak delapan besar adalah pencapaian terbaik Manchester City di Liga Champions.