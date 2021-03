Jadwal Bola Live Sabtu Malam 20 Maret: Manchester City, Real Madrid, Bayern

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu malam hingga Ahad dinihari, 21 Maret 2021, menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Piala FA, Liga Italia, Liga Spanyol, dan Liga Jerman.

Jadwal Liga Inggris menghadirkan laga pekan ke-29. Dinihari nanti ada partai Brighton vs Newcastle yang disiarkan live di Net TV.

Piala FA akan mulai memasuki babak perempat final, hang digelar satu leg. Malam ini ada partai Bournemouth vs Southampton dan Everton vs Manchester City. Aksi Man City tayang langsung di RCTI.

Dari Liga Italia akan tersaji rangkaian laga pekan ke-28. Malam ini seharusnya ada aksi tim penghuni puncak klasemen, Inter Milan, menjamu Sassuolo. Namuan laga ini ditunda karena kasus Covid-19 di skuad Inter.

Liga Italia malam ini juga akan menampilkan pertandingan Crotone vs Bologna dan Spezia vs Cagliari.

Dari Liga Spanyol akan hadir pertandingan Celta Vigo vs Real Madrid. Selain itu juga ada laga Athletic Bilbao vs Eibar, Huesca vs Osasuna, dan Valladolid vs Sevilla.

Sedangkan Liga Jerman malam ini akan menampilkan Bayern Munchen vs Stuttgart dan Koln vs Dortmund.

Jadwal bola selengkapnya

Sabtu, 20 Maret 2021

Liga Italia

(Pekan ke-28)

21:00 Crotone vs Bologna (Bein Sport 2).

Liga Spanyol

(Pekan ke-28)

20:00 Athletic Bilbao vs Eibar (Bein Sport 1)

22:15 Celta Vigo vs Real Madrid (Bein Sport 1).

Piala FA

(Perempat Final)

19:15 Bournemouth vs Southampton (Bein Sport)

Liga Jerman

(Pekan ke-26)

21:30 Bremen vs Wolfsburg (Mola TV)

21:30 FC Koln vs Dortmund (Mola TV)

21:30 Bayern Munchen vs Stuttgart (Mola TV)

21:30 Frankfurt vs Union Berlin (Mola TV)

Ahad dinihari, 21 Maret 2021

Piala FA

(Perempat Final)

00:30 Everton vs Manchester City (RCTI)

Liga Italia

(Pekan ke-28)

00:00 Spezia vs Cagliari (Bein Sport 2)

02:45 Inter Milan vs Sassuolo (ditunda)

Liga Inggris

(Pekan ke-29)

03:00 Brighton vs Newcastle (Net TV)

Liga Jerman

(Pekan ke-26)

00:30 Schalke vs Mochengladbach (Net TV)

Liga Spanyol

(Pekan ke-28)

00:30 Huesca vs Osasuna (Bein Sport 1)

03:00 Valladolid vs Sevilla (Bein Sport 1)