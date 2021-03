Hasil Bola Piala FA: Depak Bournemouthn 3-0, Southampton Lolos ke Semifinal

TEMPO.CO, Jakarta - Southampton Berhasil lolos ke babak semifinal Piala FA. Tim Premier League itu mengalahkan klub Championship, Bournemouth, dengan skor 3-0 dalam pertandingan Vitality Stadium, Sabtu, 20 Maret 2021.

Pemain Southampton Nathan Redmond memborong dua gol dalam laga itu, pada menit ke-45 dan 59. Ia melengkapi gol pemain sayap lainnya, Moussa Djenepo, yang dicetak pada menit ke-37.

Dua gol Southampton lainnya dianulir wasit, dengan bantuan VAR, karena offside.

Southampton, yang pernah juara Piala FA pada 1976, menjadi tim pertama yang lolos ke semifinal. Mereka juga meraih babak empat besar untuk pertama kalinya sejak 2017-18.

Bournemouth menjadi satu-satunya tim Championship di babak perempat final dan kini harus angkat koper.

Malam ini masih ada satu jadwal perempat final lain yang akan berlangsung, yakni Everton vs Manchester City. Ahad besok juga ada dua laga yang akan tersaji, yakni Chelsea vs Sheffield United dan Leicester City vs Manchester United.

Baca Juga: Kata Erick Thohir Soal Alasan Beli Saham Persis Solo Bersama Kaesang

Undian untuk babak semifinal Piala FA ini dijadwalkan berlangsung Sabtu malam ini waktu setempat, seusai laga Man City.