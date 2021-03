Rekap Hasil Liga Spanyol dan Klasemen: Celta Vigo vs Real Madrid 1-3

TEMPO.CO, Jakarta - Liga Spanyol pekan ke-28 pada Ahad dinihari, 21 Maret 2021, menampilkan hasil: Celta Vigo vs Real Madrid 1-3, Huesca vs Osasuna 0-0, dan Valladolid vs Sevilla 1-1.

Berikut Hasil Selengkapnya:

Real Madrid Kalahkan Celta Vigo 3-1

Real Madrid memperkecil jarak dengan pemuncak klasemen Atletico Madrid menjadi tiga poin setelah mengalahkan Celta Vigo 3-1 di Stadion Abanca Balaidos, Sabtu malam.

Karim Benzema mencetak dua gol dan Marco Asensio membukukan satu gol, sedangkan gol tuan rumah dicetak oleh Santi Mina.

Real Madrid tampil menyerang sejak menit pertama, namun sulit membobol tim tuan rumah karena rapatnya pertahanan Celta.

Madrid baru bisa membuka gol pada menit ke-20 yang berawal dari dribel Toni Kroos di sisi kanan pertahanan Celta dan dia teruskan kepada Karim Benzema di dalam kotak penalti.

Bebas tak terkawal, Benzema dengan tenang menendang bola dengan kaki kanannya dan tidak bisa dihentikan kiper Celta Ivan Villar.

Pada menit ke-30, Benzema menggandakan kedudukan. Kroos kembali menjadi arsitek gol setelah gelandang Jerman itu merebut bola dari Renato Tapia untuk dia arahkan kepada Benzema yang berada di dalam kotak penalti.

Lagi-lagi tanpa pengawalan pemain asal Prancis ini dengan tenang menaklukkan Ivan Villar.

Sepuluh menit kemudian pada menit ke-40 Celta mencetak gol balasan yang bermula dari tendangan bebas Denis Suarez ke dalam kotak penalti dan ditanduk oleh Santi Mina ke sisi kiri gawang Thibaut Courtois. Skor 2-1 bertahan hingga turun minum.

Madrid tak mengendurkan tekanan pada babak kedua, namun pasukan Zinedine Zidane kembali sulit menembus pertahanan Celta Vigo.

Penyerang Celta Iago Aspas mendapatkan kesempatan menyamakan kedudukan pada menit ke-62, namun tendangan kaki kirinya dari luar kotak penalti bisa diselamatkan Courtois.

Marco Asensio menutup kemenangan Madrid pada menit 90+4 setelah memanfaatkan umpan Benzema dari sisi kanan pertahanan Celta.

Sundulan pemain berusia 25 tahun itu tidak bisa diselamatkan Villar sebelum wasit mengakhiri pertandingan.

Kemenangan ini membuat Real menduduki posisi kedua klasemen Liga Spanyol dengan 60 poin dari 28 pertandingan atau tiga poin dari rival sekota Atletico Madrid yang berada di puncak klasemen.

Baca Juga: Hasil Piala FA: Manchester City Lolos ke Semifinal

Susunan Pemain:

Celta Vigo 4-1-3-2: 1-Ivan Villar; 2-Hugo Mallo, 4-Nestor Araujo, 24-Jeison Murillo(12-Facundo Ferreyra 84'), 19-Aaron Martin; 14-Renato Tapia; 6-Denis Suarez, 9-Nolito (21-Augusto Solari 71' (29-Jose Fontan 90+1'), 23-Brais Mendez(8-Fran Betran 84'); 10-Iago Aspas, 22-Santi Mina

Real Madrid 4-1-2-1-2: 1-Thibaut Courtois; 17-Lucas Vazquez, 5-Raphael Varane, 6-Nacho Fernandez, 23-Ferland Mendy; 14-Casemiro; 15-Fede Valverde, 8-Toni Kroos(11-Marco Asensio 71'); 10-Luka Modric; 20-Vinicius Junior, 9-Karim Benzema.

Selanjutnya: Osasuna Ditahan Huesca