Rekap Hasil Liga Italia Ahad Dinihari 21 Maret, Jadwal Berikut, dan Klasemen

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Italia pada Ahad dinihari, 21 Maret 2021, menampilkan hasil Crotone vs Bologna 2-3 dan Spezia vs Cagliari 2-1. Sedangkan laga Inter Milan vs Sassuolo ditunda karena Covid-19.

Inilah hasil selengkapnya:

Spezia Kalahkan Cagliari 2-1

Spezia menjauhkan diri dari zona degradasi klasemen Liga Italia setelah menundukkan Cagliari 2-1 dalam laga pekan ke-28 di Stadion Alberto Picco.

Dua gol dari Roberto Piccoli dan Giulio Maggiore untuk Spezia baru bisa dibalas oleh Cagliari melalui Gaston Pereiro pada menit-menit akhir pertandingan.

Kendati meraih kemenangan pertamanya dalam enam pertandingan terakhir, Spezia tak beranjak dari urutan ke-15 klasemen. Namun dengan koleksi 29 poin, mereka melebarkan jarak aman dari zona degradasi menjadi tujuh poin.

Sedangkan Cagliari (22) yang menelan kekalahan kedua berturut-turut dalam catatan tiga laga tanpa menang tertahan di zona merah menempati posisi ke-18 sejak disalip oleh Torino (23) tengah pekan lalu.

Babak pertama berakhir tanpa gol setelah dua peluang Diego Farias untuk Spezia dihalau kiper Alessio Cragno, sementara di ujung lapangan yang berbeda Jeroen Zoet menggagalkan tembakan Joao Pedro.

Empat menit memasuki babak kedua, kebuntuan dipecahkan oleh Piccoli yang menanduk umpan silang Emmanuel Gyasi untuk membawa Spezia memimpin atas Cagliari.

Cagliari berusaha membalas tetapi tembakan jarak jauh Charalampos Lykogiannis dan sepakan Pereiora dari tengah kotak penalti kembali digagalkan oleh Zoet.

Maggiore mampu menggandakan keunggulan Spezia pada menit ke-80 saat melepaskan umpan tarik matang Simone Bastoni di muka gawang Cagliari.

Tiga menit kemudian, Cagliari menciptakan momentum kebangkitan ketika Pereiro mencetak gol balasan yang didahului sepak pojok untuk memperkecil ketertinggalan 1-2.

Cagliari terus membombardir pertahanan Spezia pada sisa waktu pertandingan dan pada menit ketiga injury time Giovanni Simeone sukses menjebol gawang tuan rumah memanfaatkan umpan Radja Nainggolan.

Namun, VAR turun tangan merusak selebrasi para pemain Cagliari dan menyatakan gol itu tidak sah karena Simeone terjebak offside sehingga mengunci kemenangan Spezia.

Spezia selanjutnya akan bertandang ke Lazio dan Cagliari menjamu Verona awal April setelah jeda internasional.

