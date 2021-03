MU Kandas, Simak Rekap Hasil Perempat Final Piala FA dan Undian Babak Semifinal

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian babak perempat final Piala FA (FA Cup) 2020-21 sudah usai digelar, Senin dinihari, 22 Maret 2021. Kejutan terjadi dengan tersingkirnya Manchester United.

Manchester United kandas setelah takluk 1-3 saat berlaga di kandang Leicester City, Stadion King Power. Kelechi Iheanacho menjadi pahlawan bagi Leicester dengan torehan dua golnya.

Gol Leicester lainnya dicetak Youri Tielemans, sedangkan gol MU tercipta lewat aksi Mason Greenwood.

Dalam pertandingan lain, Chelsea melaju ke empat besar setelah menang 2-0 saat menjamu Sheffield United di Stadion Stamford Bridge, London. Gol Chelsea tercipta dari bunuh diri Oliver Norwood dan aksi Hakim Ziyech.

Hasil ini sekaligus menjaga kinerja apik Thomas Tuchel bersama Chelsea. Pelatih asal Jerman itu kini satu-satunya pelatih The Blues yang membukukan catatan tak terkalahkan dalam 14 pertandingan pertamanya.

Sehari sebelumnya, Southampton dan Manchester City juga lolos ke semifinal. Southampton mendepak satu-satunya wakil Championship berkat kemenangan 3-0. Sedangkan Man City menang 2-0 di kandang Everton.

Hasil Babak Perempat Final Piala FA

Bournemouth vs Southampton 0-3

Everton vs Manchester City 0-2

Chelsea vs Sheffield United 2-0

Leicester City vs Manchester United 3-1.

Hasil Undian Semifinal Piala FA

17 April: Leicester City vs Southampton

18 Aprik: Chelsea vs Manchester City.

Kedua pertandingan semifinal Piala FA itu akan berlangsung di Wembley, London. Arsenal adalah juara bertahan di ajang ini, yang sudah disingkirkan Southampton di babak keempat.