Hasil - Klasemen Liga Italia Senin 22 Maret: Juve dan Roma Keok, Milan Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Liga Italia pekan ke-28 pada Senin dinihari, 22 Maret 2021, menampilkan hasil: Juventus vs Benevento 0-1, Fiorentina vs AC Milan 2-3, dan AS Roma vs Napoli 0-2.

Berikut hasil selengkapnya:

Juventus Dipermalukan Benevento

Asa juara Juventus untuk mempertahankan gelar juara terancam setelah kalah 0-1 dari Benevento dalam laga pekan ke-28 di Stadion Allianz, Turin.

Akibat kekalahan itu, Juventus membuang cuma-cuma kesempatan memangkas jarak dari pemuncak klasemen Inter Milan, yang pertandingannya pekan ini tertunda karena skuad mereka terjangkit COVID-19.

Juventus tertahan di posisi ketiga klasemen dengan raihan 55 poin, tertinggal 10 poin dari Inter. Cristiano Ronaldo cs kini ditempel ketat oleh Atalanta (55 poin), yang menang dalam laga lebih awal.

Sedangkan bagi Benevento, hasil tersebut jadi kemenangan pertama mereka dalam 12 pertandingan terakhir, yang membesarkan peluang menghindari ancaman degradasi.

Benevento tak beranjak dari urutan ke-16, tetapi raihan 29 poin membuat mereka punya jarak aman tujuh poin dari zona merah, demikian catatan laman resmi Liga Italia.

Tim besutan Andrea Pirlo yang tampil relatif dengan kekuatan penuh dan mendominasi tak kurang dari 73 persen penguasaan bola sepanjang laga gagal mencetak satu gol pun dari 21 percobaan tembakan yang mereka lepaskan.

Pertanda buruk bagi Juve sudah tampak pada saat laga baru berusia tiga menit dan ketika bek mahal Matthijs de Ligt terpeleset mengendalikan bola di bawah area pertahanan timnya sendiri, beruntung kiper Wojciech Szczesny sigap mengusir bahaya.

Pada menit ke-33, Juventus punya peluang bagus untuk membuka keunggulan ketika Alvaro Morata menerobos lini pertahanan Benevento, tetapi tembakan penyelesaiannya bisa dimentahkan oleh kiper Lorenzo Montipo.

Tiga menit berselang, wasit Rosario Abisso sempat menghadiahi tendangan penalti untuk Juventus setelah menilai Daam Foulon melakukan pelanggaran handball atas umpan silang Dejan Kulusevski, tetapi ia menganulir keputusan itu setelah diberi masukan oleh VAR.

Lantas pada menit ke-38 Cristiano Ronaldo melakukan selebrasi selepas meneruskan umpan silang Kulusevski ke gawang Benevento, hanya untuk menyadari hakim garis sudah mengangkat bendera pertanda offside.

Dominasi Juve yang tak membuahkan hasil harus dibayar mahal pada menit ke-69 ketika Arthur Melo melakukan kesalahan umpan yang dipotong oleh Adolfo Gaich. Gaich berhasil menghindari jegalan Danilo sebelum melepaskan tembakan keras tak terbendung Szczesny demi membawa Benevento memimpin 1-0.

Tiga menit sesudah itu, para pemain Juve mengklaim mereka berhak memperoleh hadiah penalti ketika Federico Chiesa jatuh di dalam area terlarang Benevento, tapi wasit mengabaikannya dan tayangan ulang memperlihatkan ia tersandung Foulon yang memang sudah tergeletak di atas lapangan tanpa melakukan jegalan.

Tepat di pengujung waktu normal, Montipo melakukan satu penyelamatan gemilang lainnya atas tembakan sudut sempit Ronaldo demi mengunci kemenangan mengejutkan yang susah payah diraih Benevento.

Selepas jeda internasional awal April nanti, Juventus akan melakoni Derbi della Mole menghadapi rival sekotanya Torino sedangkan Benevento menjamu Parma.

