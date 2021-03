Prediksi Madura United vs PSS Sleman di Piala Menpora 2021 Selasa Sore 23 Maret

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Madura United vs PSS Sleman akan tersaji C Piala Menpora 2021 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Selasa, 23 Maret 2021. Laga perdana Grup C ini akan berlangsung mulai 15.15 WIB dan akan disiarkan langsung oleh Indosiar.

Berikut kabar terkini dari kedua tim, perkiraan susunan pemain, dan prediksinya:

Kabar Terkini Madura United

Direktur Utama Madura United, Zia Ul Haq, menyatakan timnya sangat serius menghadapi Liga 1 2021. Hal itu dibuktikan dengan pemusatan latihan yang dilakukan di Batu sejak 25 Februari lalu.

Klub itu tak mematok target muluk di Piala Menpora 2021. Akan tetapi, ajang pra musim itu menjadi pandangan awal bagi manajemen melihat kesiapan tim berkompetisi di tengah wabah yang sedang melanda.

Pelatih Madura Rahmad Darmawan menilai persiapan yang dilakukan tak cukup memadai. "Kami akan berusaha semaksimal mungkin meski persiapan tim kita singkat, alhamdulillah semua pemain siap melaksanakan pertandingan di grup C," ungkap RD pada konferensi pers jelang pertandingan, seperti dikutip laman Liga Indonesia Baru.

Pelatih Tira Persikabo Rahmad Darmawan. (liga-indonesia.id)

Rahmad Darmawan berharap pemainnya kembali merasakan atmosfer pertandingan setelah kompetisi berhenti setahun akibat pandemi Covid-19. Dengan aturan main baru protokol kesehatan di turnamen ini, ia harap Fachrudin cs. bisa menikmati setiap pertandingan.

"Target pertandingan pertama adalah tentu kita ingin pemain cepat beradaptasi dengan pertandingan, dengan semua atmosfer pertandingan walau tanpa penonton. Agar segera pemain bisa bermain seperti biasanya tidak ada kecanggungan sehingga pertandingan berjalan menarik," kata mantan pelatih Timnas itu.

Baca Juga: Kunci Sukses PSM Kalahkan Persija

"Target ingin bermain baik, tentu kemenangan bisa diraih dengan semangat dan motivasi tinggi. Untuk hasil seperti apa paling tidak saya sudah kasih motivasi untuk pemain setiap pertandingan harus memenangkan pertandingan."