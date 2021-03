Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa, Ini Pembagian Grup dan Jadwalnya

TEMPO.CO, Jakarta - Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa akan mulai berlangsung pada tengah pekan ini. Sejumlah laga panas akan tersaji sejak awal.

Sebanyak 55 negara akan berebut 13 tiket untuk lolos langsung ke putaran final yang akan digelar di Qatar tahun depan. Badan Sepak Bola Eropa telah membagi 55 negara tersebut ke dalam 10 grup yang terdiri dari:

Grup A: Portugal, Irlandia, Serbia, Azerbaijan, dan Luxemburg.

Grup B: Spanyol, Swedia, Yunani, Georgia, Kosovo

Grup C: Italia, Bulgaria, Lituania, Irlandia Utara, Swiss

Grup D: Prancis, Ukrania, Bosnia dan Herzegovina, Kazakhstan, Finlandia

Grup E: Belgia, Wales, Republik Cek, Belarusia, Estonia

Grup F: Denmark, Skotlandia, Austria, Kepulauan Faroe, Israel, Moldova

Grup G: Belanda, Turki, Norwegia, Latvia, Gibraltar, Montenegro

Grup H: Kroasia, Rusia, Slovenia, Slowakia, Malta, Siprus

Grup I: Inggris, Polandia, Hungaria, Albania, Andorra, San Marino

Grup J: Jerman, Rumania, Islandia, Armenia, Makedonia Utara, Liechtenstein

Laga pertama dan kedua babak kualifikasi akan digelar mulai Kamis 25 Maret 2022 hingga Senin dinihari 29 Maret 2021. Laga Turki vs Belanda dan Prancis vs Ukraina akan langsung memanaskan perjalanan menuju Qatar.

Berikut jadwal kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa pada pekan ini:

Kamis, 25 Maret 2022:

00.00 WIB - Turki vs Belanda

00.00 WIB - Estonia vs Republik Cek

02.45 WIB - Prancis vs Ukraina

02.45 WIB - Gibraltar vs Norwegia

02.45 WIB - Finlandia vs Bosnia dan Herzegovina

02.45 WIB - Latvia vs Montenegro

02.45 WIB - Slovenia vs Kroasia

02.45 WIB - Belgia vs Wales

02.45 WIB - Serbia vs Irlandia

02.45 WIB - Portugal vs Azerbaijan

02.45 WIB - Malta vs Rusia

02.45 WIB - Siprus vs Slowakia