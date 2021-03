Juara Liga Spanyol Ditentukan Dalam 10 Laga, Real Madrid Paling Diuntungkan

TEMPO.CO, Jakarta - Liga Spanyol memasuki sepertiga akhir kompetisi musim ini. Atletico Madrid, Barcelona dan Real Madrid menjadi tiga tim yang paling diunggulkan untuk meraih trofi.

Atletico Madrid hingga saat ini masih memimpin klasemen dengan perolehan 66 angka, unggul empat angka dari Barcelona yang berada di posisi kedua. Real Madrid membuntuti dengan perolehan 60 angka.

Skuad asuhan Diego Simeone tak tergoyahkan sejak pekan ke-14. Akan tetapi performa mereka belakangan menurun dengan banyak meraih hasil imbang dan sempat dikalahkan Levante 0-2.

Pada 10 laga tersisa, Atletico Madrid juga masih menyisakan sejumlah laga berat seperti kontra Sevilla, Barcelona dan Real Sociedad. Apesnya, dari 10 laga itu mereka hanya akan empat kali bermain di kandang.

Berikut sisa 10 pertandingan Atletico Madrid di Liga Spanyol musim ini:

4 April - Sevilla vs Atletico Madrid

11 April - Real Betis vs Atletico Madrid

21 April - Atletico Madrid vs Huesca

25 April - Athletic Bilbao vs Atletico Madrid

28 April - Atletico Madrid vs Eibar

2 Mei - Elche vs Atletico Madrid

9 Mei - Barcelona vs Atletico Madrid

12 Mei - Atletico Madrid vs Real Sociedad

16 Mei - Atletico Madrid vs Osasuna

23 Mei - Atletico Madrid vs Real Valladolid

Satu hal yang menguntungkan bagi Atletico Madrid adalah karena mereka saat ini praktis hanya berkonsentrasi di Liga Spanyol. Langkah mereka di Liga Champions telah terhenti setelah dikalahkan Chelsea pada babak 16 besar sementara di Copa del Rey, mereka telah tersingkir sejak Januari lalu.