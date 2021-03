Madura United vs PSS Sleman: Babak Pertama Skor 0-1, Simak Gol Irfan Jaya

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Madura United vs PSS Sleman, di Grup C Piala Menpora 2021, tersaji di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Selasa, 23 Maret 2021. Laga perdana Grup C ini akan berlangsung mulai 15.15 WIB dan disiarkan langsung oleh Indosiar.

Hingga babak pertama usai, PSS Sleman unggul 1-0. Gol tunggal Tim Elang Jawa dicetak pemain baru mereka, Irfan Jaya, pada menit ke-19. Mantan pemain Persebaya itu menjebol gawang Madura Uited lewat tendangan bebas yang indah.

Lihat video golnya:

19’ Sebuah tendangan bebas yang cantik dari Irfan Jaya. Madura United FC 0 vs 1 PS Sleman. Tonton selengkapnya di @vidio.#PialaMenpora2021#DukungDariRumah pic.twitter.com/FCDHuBRPsx — Piala Menpora 2021 (@Liga1Match) March 23, 2021

Statistik babak pertama

Penguasaan bola: Madura United 72 persen, PSS 28 persen.

Total tembakan: Madura United 3, PSS 4.

Tembakan tepat sasaran: Madura United 2, PSS 4.

Kartu kuning: Madura United 1, PSS 0.

Pelanggaran: Madura United 7, PSS 8.

Susunan Pemain:

Madura United (4-3-3): M Ridho; Andik Rendika Rama, Jaimerson Xavier, Fachrudin Aryanto, Alfin Tuasalamony; Zulfandi, Jacob Pepper, Asep Berlian; Bruno Lopes, Marckho Merauje, Beto Goncalves.

Pelatih: Rahmad Darmawan.

PSS Sleman: (4-4-2): Ega Rizky; Arthur Irawan, Fabiano Beltrame, Asyraq Ramadhan, Bagus Nirwanto; Irfan Jaya, Wahyu Sukarta, Kim Kurniawan, Irkham Zahrul Mila; Irfan Bachdim, Dwi Rafi Angga.

Pelatih: Dejan Antonic.

Laga Madura United vs PSS Sleman merupakan bagian dari dua laga Piala Menpora 2021 pada Selasa ini, 23 Maret. Setelah ini, mulai 18.15 WIB, akan hadir pertandingan Persebaya Surabaya vs Persik Kediri, yang juga disiarkan Indosiar.

