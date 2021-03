Jadwal Piala Menpora 2021 Sabtu 27 Maret: PSM vs Bhayangkara, Borneo vs Persija

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Piala Menpora 2021 kembali bergulir pada Sabtu ini, 27 Maret. Ada dua laga pekan kedua dari Grup B, yang sama-sama berlangsung di Stadion Kanjuruhan, Malang, dan sama-sama live di Indosiar.

Pertandingan PSM Makassar vs Bhayangkara Solo FC akan tersaji pada sore hari, mulai 15.15 WIB. PSM Makassar dan Bhayangkara sama-sama mengemas nilai 3, sehingga tim yang menang di laga ini akan bisa memastikan diri lolos ke babak perempat final.

Pada pertandingan sebelumnya, Bhayangkara mengalahkan Borneo FC 1-0, sedangkan PSM menekuk Persija Jakarta 2-0.

Gelandang Bhayangkara FC, Andik Vermansyah, bertekad membawa timnya meraih kemenangan kedua. "Untuk pertandingan berikutnya, saya inginkan bersama tim untuk fokus dan lebih kompak lagi agar bisa kembali meraih tiga poin," kata pemain berusia 29 tahun itu, seperti dikutip Antara.

Sementara itu, penjaga gawang Bhayangkara FC Awan Setho Raharjo mempunyai motivasi lebih menatap laga kedua G

rup B Piala Menpora 2021.

"Di laga pertama, kami sudah melewatinya dengan hasil yang bagus dengan memetik tiga poin. Harapannya, di laga kedua yang menentukan nanti, semoga tidak menjadi beban untuk kami," kata dia.

Dua tim lain, Borneo FC dan Persija Jakarta, akan sama-sama berjuang untuk bangkit saat saling berhadapan. Tim yang kembali kalah dalam laga yang berlangsung mulai 18:15 WIB nanti hampir pasti akan tersingkir.

Jadwal Piala Menpora 2021 Sabtu hari ini:

15:15 PSM Makassar vs Bhayangkara FC (Indosiar)

18:15 Borneo FC vs Persija Jakarta (Indosiar).

Piala Menpora 2021

Grup A:

Hasil

Arema FC vs Tira Persikabo 1-1

PSIS Semarang vs Barito Putera 3-3

Tira Persikabo vs PSIS Semarang 1-3

Barito Putera vs Arema FC 2-1.

Klasemen

No Tim Main Gol Poin 1. PSIS 2 6-4 4 2. Barito Putera 2 5-4 4 3. Arema FC 2 2-3 1 4. Tira Persikabo 2 2-4 1

Grup B

Hasil

Bhayangkara Solo FC vs Borneo FC 1-0

Persija Jakarta vs PSM Makassar 0-2.

Jadwal

Sabtu, 27 Maret 2021

15:15 PSM Makassar vs Bhayangkara FC (Indosiar)

18:15 Borneo FC vs Persija Jakarta (Indosiar)

Klasemen

No Tim Main Gol Poin 1. PSM 1 2-0 3 2. Bhayangkara 1 1-0 3 3. Borneo 1 0-1 0 4. Persija 1 0-2 0



Grup C

Hasil

Madura United Vs PSS Sleman 2-1

Persebaya Surabaya Vs Persik Kediri 2-1.

Jadwal

Ahad, 28 Maret 2021

15:15 PSS Sleman vs Persela (Indosiar)

18:15 Madura United vs Persebaya (Indosiar)

Klasemen

No Tim Main Gol Poin 1. Persebaya 1 2-1 3 2. Madura Utd 1 2-1 3 3. Persela 0 0-0 0 4. Persik 1 1-2 0 5 PSS 1 1-2 0

Grup D

Hasil

Persiraja Banda Aceh Vs Persita Tangerang 3-1.

Persib Bandung Vs Bali United 1-1

Jadwal

Senin, 29 Maret 2021

15:15 Bali United vs Persiraja (Indosiar)

18:15 Persita vs Persib Bandung (Indosiar).

Klasemen

No Tim Main Gol Poin 1. Persiraja 1 3-1 3 2. Persib 1 1-1 1 3. Bali Utd 1 1-1 1 4. Persita 1 1-3 0

