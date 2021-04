Jadwal Piala Menpora 2021 Kamis 1 April: Persik vs PSS, Persela vs Madura United

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Piala Menpora 2021 akan kembali bergulir pada Kamis, 1 April. Dua pertandingan pekan ketiga dari Grup C akan hadir di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, yang sama-sama disiarkan Indosiar.

Pada sore hari, 15.15 WIB, akan hadir laga Persik Kediri vs PSS Sleman. Sedangkan malam harinya, mulai 18.15 WIB, Persela Lamongan vs Madura United yang akan tersaji.

Tak seperti di grup lain yang sudah memasuki laga terakhir, persaingan Grup C masih akan berlangsung lebih panjang. Maklum grup ini diikuti oleh 5 tim, sehingga masing-masing peserta harus bermain 4 kali.

Klasemen grup ini masih dikuasai Persebaya Surabaya yang mengemas nilai 6. Madura United yang ada di posisi kedua memiliki nilai 3. Persela dan PSS sama-sama mengemas nilai 1, sedangkan Persik belum meraih poin.

Hari ini, Persebaya tak bermain. Karena itu rangkaian laga nanti akan menjadi kesempatan bagi Madura United untuk menyamai torehan nilai tim berjulukan Bajul Ijo itu. Persik akan mengejar poin pertamanya, sedangkan PSS dan Persela sama-sama mengincar kemenangan untuk menjaga peluang lolos.

Jadwal Piala Menpora 2021 Grup C Kamis, 1 April 2021:

15.15 WIB - Persik Kediri vs PSS Sleman (Indosiar)

18.15 WIB - Persela Lamongan vs Madura United (Indosiar).

Piala Menpora 2021

Grup A

Hasil:

Arema FC vs Tira Persikabo 1-1

PSIS Semarang vs Barito Putera 3-3

Tira Persikabo vs PSIS Semarang 1-3

Barito Putera vs Arema FC 2-1

Barito Putera vs Tira Persikabo 2-2

Arema FC vs PSIS Semarang 2-3.

Klasemen

No Tim Main Gol Poin 1. PSIS 3 6-4 7 2. Barito Putera 3 5-4 5 3. Persikabo 3 2-3 2 4. Tira Persikabo 3 2-4 1

Catatan: PSIS dan Barito Putera lolos ke perempat final.

Grup B

Hasil

Bhayangkara Solo FC vs Borneo FC 1-0

Persija Jakarta vs PSM Makassar 0-2

PSM Makassar vs Bhayangkara FC 1-1

Borneo FC vs Persija Jakarta 0-4

Borneo FC Samarinda vs PSM Makassar 2-2

Persija Jakarta vs Bhayangkara Solo FC 2-1.

Klasemen Grup B Piala Menpora:

No Tim Main Gol Poin 1. Persija 3 6-3 6 2. PSM 3 5-3 5 3. Bhayangkara 3 3-3 4 4. Borneo 3 2-7 1

Catatan: Persija dan PSM lolos ke perempat final.





Grup C

Hasil

Madura United vs PSS Sleman 2-1

Persebaya Surabaya vs Persik Kediri 2-1

PSS Sleman vs Persela 0-0

Madura United vs Persebaya 1-2.

Jadwal

Kamis, 1 April 2021

15.15 WIB - Persik Kediri vs PSS Sleman (Indosiar)

18.15 WIB - Persela Lamongan vs Madura United (Indosiar).

Sabtu, 3 April 2021

15.15 WIB - Persik Kediri vs Madura United (Indosiar)

18.15 WIB - Persebaya Surabaya vs Persela Lamongan (Indosiar).

Selasa, 7 April 2021

15.15 WIB - Persela Lamongan vs Persik Kediri (Indosiar)

18.15 WIB - PSS Sleman vs Persebaya Surabaya (Indosiar).

Klasemen

No Tim Main Gol Poin 1. Persebaya 2 4-2 6 2. Madura Utd 2 3-3 3 3. Persela 1 0-0 1 4. PSS 1 1-2 1 5 Persik 1 1-2 0

Grup D

Hasil

Persiraja Banda Aceh vs Persita Tangerang 3-1.

Persib Bandung vs Bali United 1-1

Bali United vs Persiraja 2-0

Persita vs Persib Bandung 1-3.

Jadwal

Jumat, 2 April 2021

15.15 WIB - Persita Tangerang vs Bali United (Indosiar)

18.15 WIB - Persib Bandung vs Persiraja Banda Aceh (Indosiar).

Klasemen

No Tim Main Gol Poin 1. Persib 2 4-3 4 2. Bali United 2 3-1 4 3. Persiraja 2 3-3 3 4. Persita 2 2-6 0

